ВС России заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении
- РИА Новости
Об этом говорится в ежедневной сводке Министерства обороны России.
Отмечается, что российские военные нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Богдановки, Клещеевки и Курдюмовки.
Также было отражено десять атак ВСУ и теробороны Украины в районах населённых пунктов Красное, Ленинское, Шумы и Победа.
Потери противника убитыми и ранеными на данном направлении составили до 290 военных.
Уничтожены две боевые бронированные машины и 13 автомобилей ВСУ.
«В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, орудие Д-20, две гаубицы Д-30, а также уничтожен склад боеприпасов ВСУ», — сообщили в оборонном ведомстве.
Также российские войска улучшили положение на Южно-Донецком направлении.