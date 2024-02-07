ВС России заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении

Подразделения Южной группировки войск Вооружённых сил России за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении.

Об этом говорится в ежедневной сводке Министерства обороны России.

Отмечается, что российские военные нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Богдановки, Клещеевки и Курдюмовки.

Также было отражено десять атак ВСУ и теробороны Украины в районах населённых пунктов Красное, Ленинское, Шумы и Победа.

Потери противника убитыми и ранеными на данном направлении составили до 290 военных.

Уничтожены две боевые бронированные машины и 13 автомобилей ВСУ.

«В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, орудие Д-20, две гаубицы Д-30, а также уничтожен склад боеприпасов ВСУ», — сообщили в оборонном ведомстве.

Также российские войска улучшили положение на Южно-Донецком направлении.