ВСУ потеряли до 240 человек: в МО РФ заявили об улучшении положения российских войск на Краснолиманском направлении

Военнослужащие группировки «Центр» улучшили своё положение на линии соприкосновения на Краснолиманском направлении, заявили в Минобороны РФ. В этом секторе также отражены две атаки штурмовых групп ВСУ. По оценкам российской стороны, ВСУ за сутки потеряли на этом направлении до 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины, а также самоходную артиллерийскую установку.

В новой сводке о ходе спецоперации на Украине в Минобороны РФ сообщили, что на Купянском направлении подразделения группировки «Запад» за сутки отразили шесть атак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 30-й, 44-й механизированных бригад ВСУ и 18-й бригады Нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Синьковка (Харьковская область) и Терны (ДНР). В этом секторе противник потерял до 35 военнослужащих и два автомобиля.

Как отметили в МО РФ, на Краснолиманском направлении грамотные действия подразделений группировки «Центр» позволили улучшить положение ВС РФ по переднему краю. Здесь также отражены две атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Ямполовка (ДНР).

Кроме того, поражены боевики и техника подразделений ВСУ в районах н. п. Торское (ДНР) и Серебрянка. Противник потерял до 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку «Акация».

На Донецком направлении подразделения группировки «Юг» заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили семь атак противника и поразили ВСУ в районах н. п. Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка, Новгородское, Георгиевка и Катериновка (ДНР). Потери украинской стороны убитыми и ранеными составили до 290 военнослужащих. Также уничтожены танк, две боевые машины пехоты и три автомобиля.

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В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, гаубица «Мста-Б», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» улучшили положение по переднему краю, отразили две атаки противника, а также поразили военнослужащих и технику 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 105-й, 128-й бригад теробороны в районах н. п. Старомайорское, Урожайное (ДНР) и Приютное (Запорожская область).

Противник потерял до 195 военнослужащих, танк и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены САУ «Акация» и «Гвоздика».

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии поразили боевиков и технику 128-й горно-штурмовой, 65-й, 118-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Работино, Нестерянка и Пятихатки (Запорожская область). Противник потерял более 95 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены орудие Д-20 и САУ «Гвоздика».

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На Херсонском направлении в результате активных действий подразделений ВС РФ и комплексного огневого поражения ВСУ за сутки потеряли до 30 военнослужащих и два автомобиля.

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ уничтожили склад авиационных средств поражения ВСУ. Наряду с этим поражены боевики и военная техника противника в 112 районах. Средства противовоздушной обороны сбили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожили 30 украинских беспилотников.

Работа танкистов в зоне СВО

Наряду с этим в МО РФ рассказали, что экипаж танка Т-80БВМ группировки «Запад» уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на расстоянии более 6 км. Как уточнили в пресс-службе ведомства, укрытие боевиков ВСУ, которые вели наблюдение за российскими военными, было обнаружено при помощи беспилотника.

Далее экипаж танка оперативно выдвинулся на огневую позицию для уничтожения противника из закрытой огневой позиции.

«Проведя баллистические расчёты, экипаж танка смог с первого выстрела 125-мм орудия поразить наблюдательный пункт противника осколочно-фугасным боеприпасом. Выстрел был произведён на расстояние 6,4 км», — говорится в сообщении МО РФ.