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Аналитик Меркурис: Украина лишится Харькова, если не согласится на переговоры

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Британский аналитик Александр Меркурис высказал мнение, что Украина потеряет Харьков, если не согласится сесть за стол переговоров с Россией.
Аналитик Меркурис: Украина лишится Харькова, если не согласится на переговоры
  • AP

«Если украинцы не хотят лишиться Харькова и Харьковского региона, тогда им необходимо немедленно начать переговоры. Потому что потерей Харькова всё не закончится», — сказал он в интервью YouTube-каналу The Duran.

Аналитик считает, что в случае плохого для украинских войск развития событий вернуть город уже не получится. Меркурис подчеркнул, что утрата Харькова будет тяжёлой, так как этот регион является крупным промышленным центром.

Ранее подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что специалисты из Германии участвуют в возведении обороны ВСУ под Харьковом.

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