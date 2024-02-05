Военнослужащие Южной группировки войск в ходе работы на Донецком направлении СВО заняли более выгодные рубежи и позиции, заявили в Минобороны России. В этом секторе также отражены две атаки штурмовых групп ВСУ. По данным МО, противник потерял здесь до 290 военнослужащих, две боевые бронированные машины, РСЗО «Град» и станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

По данным Минобороны России за 5 февраля, на Купянском направлении спецоперации благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Запад» отражены семь атак штурмовых групп 30-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 13-й бригады Нацгвардии в районах населённых пунктов Терны (ДНР) и Синьковка (Харьковская область). ВСУ потеряли здесь до 130 военнослужащих, а также два пикапа.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и при поддержке артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Ямполовка (ДНР). Потери противника составили до 260 человек, а также пять автомобилей.

На Донецком направлении подразделения группировки войск «Юг» заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике 22, 28, 93-й механизированных бригад ВСУ, 112-й и 114-й бригад теробороны в районах н. п. Клещеевка, Курдюмовка и Андреевка (ДНР).

Наряду с этим отражены две атаки штурмовых групп 5-й штурмовой и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах н. п. Клещеевка и Красногоровка (ДНР). По оценкам МО РФ, противник потерял до 290 военнослужащих, а также две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы были поражены боевая машина РСЗО «Град», гаубицы Д-20 и Д-30, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

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На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией отразили атаку штурмовых групп 128-й бригады теробороны в районе н. п. Приютное (Запорожская область). Противник потерял более 145 человек, а также две боевые бронированные машины и три автомобиля. Наряду с этим уничтожен полевой склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.

На Запорожском направлении подразделения ВС РФ при поддержке авиации и артиллерии поразили скопления боевиков и техники 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 3-й бригады Нацгвардии Украины в районах н. п. Работино и Нестерянка (Запорожская область). ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 35 военнослужащих, а также два пикапа и гаубицу Д-30.

На Херсонском направлении нанесено поражение подразделениям 35-й бригады морской пехоты, 23-й бригады Нацгвардии и 121-й бригады теробороны в районах н. п. Токаревка и Золотая Балка (Херсонская область). Противник потерял до 25 человек, а также два автомобиля.

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили склад авиационных боеприпасов, а также живую силу и военную технику ВСУ в 107 районах. Средства противовоздушной обороны в течение суток сбили 58 украинских беспилотников.

Наряду с этим в Минобороны России опубликовали кадры работы расчётов 122-мм гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск «Запад» на Купянском направлении. Бойцы уничтожают различные цели, в том числе замаскированные взводные опорные пункты и живую силу ВСУ.

Командир орудия с позывным Бубен положительно отозвался о качествах Д-30, отметив её эффективность и неприхотливость. По его словам, расчёты гаубицы работают по разным целям, в том числе по технике и пехоте.

«Д-30 мне очень нравится тем, что у неё большой радиус поворота в разные стороны. Вообще она лёгкая в обслуживании, в работе, трёх человек экипажа вполне хватает», — уточнил военнослужащий.