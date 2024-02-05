Войска России поразили склад авиационных боеприпасов украинской армии

Войска России поразили склад авиационных боеприпасов Вооружённых сил Украины, сообщило российское Министерство обороны.

Как отмечается в новой сводке ведомства, в районах Токаревки и Золотой Балки на Херсонском направлении нанесено поражение подразделениям 35-й бригады морской пехоты, 23-й бригады Нацгвардии и 121-й бригады теробороны украинской армии. Потери противника там составили до 25 военнослужащих и два автомобиля.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации поражён склад авиационных боеприпасов, а также живая сила и военная техника ВСУ в 107 районах».

4 февраля МО России заявило, что российские войска уничтожили склад с горючим ВСУ в Днепропетровской области.