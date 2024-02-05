RT в Telegram
Подпишись

Войска России поразили склад авиационных боеприпасов украинской армии

Короткая ссылка
Войска России поразили склад авиационных боеприпасов Вооружённых сил Украины, сообщило российское Министерство обороны.
Войска России поразили склад авиационных боеприпасов украинской армии
  • РИА Новости

Как отмечается в новой сводке ведомства, в районах Токаревки и Золотой Балки на Херсонском направлении нанесено поражение подразделениям 35-й бригады морской пехоты, 23-й бригады Нацгвардии и 121-й бригады теробороны украинской армии. Потери противника там составили до 25 военнослужащих и два автомобиля.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации поражён склад авиационных боеприпасов, а также живая сила и военная техника ВСУ в 107 районах».

4 февраля МО России заявило, что российские войска уничтожили склад с горючим ВСУ в Днепропетровской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить