RT в Telegram
Подпишись

Российские войска улучшили положение на Краснолиманском направлении

Короткая ссылка
На Краснолиманском направлении фронта бойцы российской армии улучшили положение по переднему краю, говорится в свежей сводке Минобороны России.
Российские войска улучшили положение на Краснолиманском направлении
  • РИА Новости

Сообщается, что были отражены две атаки украинских войск у населённого пункта Ямполовка. В результате боестолкновений Киев лишился до 260 военнослужащих.

Кроме того, ВС России поразили склад авиационных боеприпасов украинской армии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить