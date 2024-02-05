Российские войска улучшили положение на Краснолиманском направлении

На Краснолиманском направлении фронта бойцы российской армии улучшили положение по переднему краю, говорится в свежей сводке Минобороны России.

РИА Новости

Сообщается, что были отражены две атаки украинских войск у населённого пункта Ямполовка. В результате боестолкновений Киев лишился до 260 военнослужащих. Кроме того, ВС России поразили склад авиационных боеприпасов украинской армии.