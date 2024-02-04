В ЛНР, Харьковской и Запорожской областях: в зоне СВО за сутки сбито 97 украинских беспилотников

Средства ПВО Вооружённых сил РФ в течение прошедших суток сбили 97 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны России. Также были уничтожены склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ вблизи Покровска (ДНР) и склад горючего в Днепропетровской области. Российским войскам удалось отразить девять атак украинских боевиков.

Почти 100 украинских беспилотников сбито в зоне проведения специальной военной операции в течение прошедших суток. Это следует из сводки Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбито 97 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Великий Выселок Харьковской области, Голиково, Белогоровка Луганской Народной Республики, Токмак, Новое, Очеретоватое и Чистополье Запорожской области», — говорится в сообщении.

Наряду с этим оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожен склад горючего ВСУ в Днепропетровской области, а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 124 районах.

Ситуация на линии фронта

На Купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии отражены четыре атаки формирований 30-й, 32-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ возле н. п. Терны (ДНР) и Синьковка (Харьковская область).

Противник потерял до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и артиллерийскую систему М777 производства США.

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр» улучшено положение по переднему краю. Авиацией и артиллерией отражены три атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения «Азов»* вблизи н. п. Ямполовка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР). При этом нанесено поражение живой силе противника неподалёку от н. п. Торское (ДНР) и Серебрянского лесничества.

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Потери ВСУ составили до 120 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки формирований 112-й бригады теробороны и 24-й механизированной бригады ВСУ в районах н. п. Красное и Ленинское (ДНР). Также нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 93-й механизированных и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ возле н. п. Богдановка, Новый, Клещеевка и Шумы (ДНР).

Потери противника составили до 380 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три бронеавтомобиля «Козак» и шесть пикапов. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также две гаубицы — Д-20 и Д-30. Кроме того, уничтожен склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ вблизи Покровска (ДНР).

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На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Нацгвардии Украины вблизи н. п. Угледар и Урожайное (ДНР).

Потери ВСУ составили до 115 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки «Акация» и орудие Д-20.

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 33, 65, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ неподалёку от н. п. Работино, Вербовое, Нестерянка и Щербаки (Запорожская область).

Противник потерял до 45 военнослужащих, два автомобиля, орудие Д-20 и боевую машину РСЗО «Град».

На Херсонском направлении активными действиями подразделений российских войск, ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесено поражение скоплениям живой силы противника в районах н. п. Ивановка, Тягинка, Казацкое и Золотая Балка (Херсонская область).

Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, три автомобиля, артиллерийская система М777 и орудие Д-20.



* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.