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Инфраструктурные объекты связи в Тёткино получили повреждения из-за атаки ВСУ

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ВС Украины нанесли удары по посёлку Тёткино Глушковского района, заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.
Инфраструктурные объекты связи в Тёткино получили повреждения из-за атаки ВСУ
  • Gettyimages.ru
  • © Robert Moore

«В посёлке Тёткино Глушковского района в результате атаки БПЛА со стороны Украины повреждения получили инфраструктурные объекты связи», — написал он в своём Telegram-канале.

Старовойт уточнил, что аварийные бригады приступят к их восстановлению, когда будет безопасно.

Ранее российские средства противовоздушной обороны перехватили два беспилотника ВСУ над территорией Брянской области.

По словам главы региона Александра Богомаза, в результате атаки пострадавших и разрушений нет.

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