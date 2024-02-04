Инфраструктурные объекты связи в Тёткино получили повреждения из-за атаки ВСУ

ВС Украины нанесли удары по посёлку Тёткино Глушковского района, заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«В посёлке Тёткино Глушковского района в результате атаки БПЛА со стороны Украины повреждения получили инфраструктурные объекты связи», — написал он в своём Telegram-канале.

Старовойт уточнил, что аварийные бригады приступят к их восстановлению, когда будет безопасно.

Ранее российские средства противовоздушной обороны перехватили два беспилотника ВСУ над территорией Брянской области.

По словам главы региона Александра Богомаза, в результате атаки пострадавших и разрушений нет.