С 27 января по 3 февраля Вооружённые силы РФ поразили центры принятия решений, объекты ВПК Украины, а также военную аэродромную инфраструктуру, арсеналы и базы горючего ВСУ, сообщили в Минобороны России. Также наносилось огневое поражение по пунктам дислокации подразделений войск киевского режима, формированиями националистов и иностранных наёмников.. Потери личного состава ВСУ за неделю составили до 6230 военнослужащих убитыми и ранеными.

Министерство обороны РФ рассказало о действиях Вооружённых сил России в зоне СВО в период с 27 января по 3 февраля.

За это время было нанесено 37 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по центрам принятия решений, объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и базам горючего ВСУ.

Также наносилось огневое поражение по пунктам дислокации подразделений Вооружённых сил Украины, формированиям националистов и иностранных наёмников.

«Все назначенные объекты поражены», — подчеркнул официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Кроме того, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск за прошедшую неделю поражено семь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, в том числе: пять С-300, SAMP-T производства Франции, а также IRIS-T производства ФРГ.

Кроме того, уничтожены три радиолокационные станции зенитного ракетного комплекса NASAMS норвежского производства, два радиолокатора зенитного ракетного комплекса С-300, одна радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, а также шесть складов боеприпасов ВСУ.

Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты 20 авиационных управляемых ракет, в том числе четыре противорадиолокационные ракеты HARM, управляемая авиабомба JDAM, 53 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Ольха», а также 423 беспилотных летательных аппарата.

Ситуация на линии фронта

Как добавил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, в течение недели сдались в плен 26 украинских военнослужащих.

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При этом на Купянском направлении подразделения Западной группировки войск освободили населённый пункт Табаевка в Харьковской области и продолжали улучшать положение по переднему краю на отдельных участках.

В течение недели российские войска отразили 41 атаку штурмовых групп 30, 32, 44, 60-й механизированных, 57-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 103-й бригады теробороны.

Противника потерял свыше 750 военнослужащих, танк, девять боевых бронированных машин, 21 автомобиль, а также восемь орудий полевой артиллерии.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке авиации и огня артиллерии заняли более выгодные рубежи и отразили 19 атак ВСУ. Также было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 60-й, 63-й механизированных бригад, 12-й бригады специального назначения и 13-й бригады Нацгвардии Украины.

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Противник потерял убитыми и ранеными до 1825 военнослужащих, шесть танков, 13 боевых бронированных машин, 36 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск грамотными действиями улучшили положение по переднему краю и отразили 22 атаки противника. Потери ВСУ за указанный период составили более 2245 военнослужащих, пять танков, 19 боевых бронированных машин, 63 автомобиля, 28 орудий полевой артиллерии и две боевые машины РСЗО «Град».

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» слаженными действиями отразили девять атак ВСУ. Кроме того, наносилось огневое поражение подразделениям 58-й и 72-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад, а также 127-й и 128-й бригад теробороны.

Потери противника составили до 735 военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, 17 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии и две боевые машины РСЗО «Град».

На Запорожском направлении подразделения российских войск отразили атаку штурмовой группы 108-й бригады теробороны возле населённого пункта Луговское Запорожской области и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ вблизи населённых пунктов Работино, Нестерянка, Пятихатки, Каменское, Малая Токмачка и Орехов Запорожской области. Противник потерял более 385 военнослужащих, танк, десять боевых бронированных машин, 19 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО «Град».

На Херсонском направлении в результате упреждающих действий российских войск ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 35, 36, 38-й бригад морской пехоты, 121, 123 и 124-й бригад теробороны.

Противник потерял убитыми и ранеными до 290 военнослужащих, четыре танка, две боевые бронированные машины, 26 автомобилей, 11 лодок и 12 орудий полевой артиллерии.