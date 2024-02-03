МО: за неделю армия России нанесла 37 групповых ударов по объектам ВСУ
- РИА Новости
Об этом заявило Министерство обороны России.
«Кроме того, поражались пункты дислокации подразделений Вооружённых сил Украины, формирований националистов и иностранных наёмников. Все назначенные объекты поражены», — говорится в недельной сводке министерства.
2 февраля Военная хроника писала, что после ракетного удара в районе Северска, который был нанесён 29 января, начали поступать сообщения, что его целью стало расположение батальона ВСУ «Карпатская сечь».