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МО: за неделю армия России нанесла 37 групповых ударов по объектам ВСУ

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С 27 января по 3 февраля армия России нанесла 37 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по центрам принятия решений, объектам ВПК, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и базам горючего ВСУ.
МО: за неделю армия России нанесла 37 групповых ударов по объектам ВСУ
  • РИА Новости

Об этом заявило Министерство обороны России.

«Кроме того, поражались пункты дислокации подразделений Вооружённых сил Украины, формирований националистов и иностранных наёмников. Все назначенные объекты поражены», — говорится в недельной сводке министерства.

2 февраля Военная хроника писала, что после ракетного удара в районе Северска, который был нанесён 29 января, начали поступать сообщения, что его целью стало расположение батальона ВСУ «Карпатская сечь».

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