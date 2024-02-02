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ВХ: в районе Северска под ракетный удар попал батальон ВСУ «Карпатская сечь»

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После ракетного удара в районе Северска, который был нанесён 29 января, начали поступать сообщения, что его целью стало расположение батальона ВСУ «Карпатская сечь», пишет Военная хроника.
ВХ: в районе Северска под ракетный удар попал батальон ВСУ «Карпатская сечь»
  • РИА Новости

«Основная часть личного состава уничтожена, раненых буквально несколько человек. Вывоз убитых начался 30 января», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, вместе с украинскими военными также погибло некоторое количество «иностранцев», случайно оказавшихся в месте удара, отмечает Военная хроника.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН заявил, что недавнее уничтожение французских наёмников в Харькове стало подтверждением того, что Запад направляет боевиков на Украину.

Основательница организации SOS Donbass Анна Новикова-Бернэ рассказала RT, что наёмники из Франции действуют на Украине под видом добровольцев.

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