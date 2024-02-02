ВХ: в районе Северска под ракетный удар попал батальон ВСУ «Карпатская сечь»
- РИА Новости
«Основная часть личного состава уничтожена, раненых буквально несколько человек. Вывоз убитых начался 30 января», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, вместе с украинскими военными также погибло некоторое количество «иностранцев», случайно оказавшихся в месте удара, отмечает Военная хроника.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН заявил, что недавнее уничтожение французских наёмников в Харькове стало подтверждением того, что Запад направляет боевиков на Украину.
Основательница организации SOS Donbass Анна Новикова-Бернэ рассказала RT, что наёмники из Франции действуют на Украине под видом добровольцев.