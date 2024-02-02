После ракетного удара в районе Северска, который был нанесён 29 января, начали поступать сообщения, что его целью стало расположение батальона ВСУ «Карпатская сечь», пишет Военная хроника.

«Основная часть личного состава уничтожена, раненых буквально несколько человек. Вывоз убитых начался 30 января», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, вместе с украинскими военными также погибло некоторое количество «иностранцев», случайно оказавшихся в месте удара, отмечает Военная хроника.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН заявил, что недавнее уничтожение французских наёмников в Харькове стало подтверждением того, что Запад направляет боевиков на Украину.

Основательница организации SOS Donbass Анна Новикова-Бернэ рассказала RT, что наёмники из Франции действуют на Украине под видом добровольцев.