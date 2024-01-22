Лавров в Совбезе ООН напомнил о нахождении французских наёмников в Харькове
«Мы в очередной раз обсуждаем ситуацию на Украине в контексте... направления туда западных наёмников, подтверждением чего стали недавние предпринятые нами меры по уничтожению французских наёмников в Харькове», — сказал Лавров.
17 января Министерство обороны сообщило, что российские войска нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основная масса которых была представлена французскими наёмниками. По имеющимся данным, уничтожены более 60 боевиков, свыше 20 доставлены в лечебные учреждения.
Послу Франции Пьеру Леви, которого 19 января вызвали в МИД России, заявили, что гибель французских наёмников в Харькове лежит на совести Парижа, потворствующего работе во Франции механизмов для отправки на Украину наёмников.