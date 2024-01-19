Послу Франции в России заявили, что гибель французов в Харькове на совести Парижа

Послу Франции Пьеру Леви, которого 19 января вызвали в МИД России, заявили, что гибель французских наёмников в Харькове лежит на совести Парижа, потворствующего работе во Франции механизмов для отправки на Украину наёмников.

Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что тот факт, что Запад, в том числе Франция, ведёт «войну по доверенности» и неуклонно наращивает поставки режиму Зеленского вооружений и военной техники, идёт вразрез с заявлениями о важности установления мира, а также провоцирует эскалацию боевых действий.

В министерстве заявили, что такие действия приводят к многочисленным жертвам среди мирных жителей и превращают Францию в соучастника военных преступлений киевского режима.

«Рассчитываем, что к широкой французской общественности, наконец, пробьётся правдивая информация о реальных масштабах вовлечённости Франции в конфликт и придёт осознание ответственности за гибель и страдания всё большего числа людей, которую ей приходится разделять со своими властями», — заявили в МИД.

Ранее сообщалось, что посол Франции покинул здание МИД России.

Он не ответил на вопросы корреспондента RT, как объяснить тот факт, что на Украине воюют французские наёмники, и о том, не стыдно ли послу за это.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что вызов посла Франции связан с уничтожением российской армией пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, среди которых было несколько десятков французов.