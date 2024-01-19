Послу Франции в России заявили, что гибель французов в Харькове на совести Парижа
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
В МИД отметили, что тот факт, что Запад, в том числе Франция, ведёт «войну по доверенности» и неуклонно наращивает поставки режиму Зеленского вооружений и военной техники, идёт вразрез с заявлениями о важности установления мира, а также провоцирует эскалацию боевых действий.
В министерстве заявили, что такие действия приводят к многочисленным жертвам среди мирных жителей и превращают Францию в соучастника военных преступлений киевского режима.
«Рассчитываем, что к широкой французской общественности, наконец, пробьётся правдивая информация о реальных масштабах вовлечённости Франции в конфликт и придёт осознание ответственности за гибель и страдания всё большего числа людей, которую ей приходится разделять со своими властями», — заявили в МИД.
Ранее сообщалось, что посол Франции покинул здание МИД России.
Он не ответил на вопросы корреспондента RT, как объяснить тот факт, что на Украине воюют французские наёмники, и о том, не стыдно ли послу за это.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что вызов посла Франции связан с уничтожением российской армией пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, среди которых было несколько десятков французов.