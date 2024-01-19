RT в Telegram
Подпишись

Послу Франции в России заявили, что гибель французов в Харькове на совести Парижа

Короткая ссылка
Послу Франции Пьеру Леви, которого 19 января вызвали в МИД России, заявили, что гибель французских наёмников в Харькове лежит на совести Парижа, потворствующего работе во Франции механизмов для отправки на Украину наёмников.
Послу Франции в России заявили, что гибель французов в Харькове на совести Парижа
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что тот факт, что Запад, в том числе Франция, ведёт «войну по доверенности» и неуклонно наращивает поставки режиму Зеленского вооружений и военной техники, идёт вразрез с заявлениями о важности установления мира, а также провоцирует эскалацию боевых действий.

В министерстве заявили, что такие действия приводят к многочисленным жертвам среди мирных жителей и превращают Францию в соучастника военных преступлений киевского режима.

«Рассчитываем, что к широкой французской общественности, наконец, пробьётся правдивая информация о реальных масштабах вовлечённости Франции в конфликт и придёт осознание ответственности за гибель и страдания всё большего числа людей, которую ей приходится разделять со своими властями», — заявили в МИД.

Ранее сообщалось, что посол Франции покинул здание МИД России.

Он не ответил на вопросы корреспондента RT, как объяснить тот факт, что на Украине воюют французские наёмники, и о том, не стыдно ли послу за это.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что вызов посла Франции связан с уничтожением российской армией пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, среди которых было несколько десятков французов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить