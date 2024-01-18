Захарова заявила о вызове в МИД посла Франции из-за наёмников в Харькове

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о вызове в МИД посла Франции из-за французских наёмников в Харькове.

«В связи с уничтожением Вооружёнными силами России пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, среди которых было несколько десятков французов, в МИД вызван посол Франции», — сказала она.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские войска нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основная масса которых была представлена французскими наёмниками.

Военкор RT Мурад Газдиев отметил, что гибель 60 иностранных наёмников в Харькове после удара российских войск — это очень крупные потери.