Париж отправляет наёмников на Украину и прячет их «под упаковкой» добровольцев, которые якобы никак не связаны с французской армией, но на самом деле это не так, заявила RT основательница организации SOS Donbass Анна Новикова-Бернэ.

«Моя прошлогодняя встреча с настоящим французским военнослужащим, который рассказывал, как он готовился отправиться воевать против России, доказывает, что реальное положение вещей действительно отличается от того, что вещают французские СМИ и французское правительство... Я не рискну называть вещи своими именами, но я думаю, что те, кто нас сейчас смотрит, понимают, что солдаты французского Иностранного легиона явно участвуют в конфликте против России»», — сказала она.

17 января Министерство обороны сообщило, что российские войска нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основная масса которых была представлена французскими наёмниками. По имеющимся данным, уничтожены более 60 боевиков, свыше 20 доставлены в лечебные учреждения.

Послу Франции Пьеру Леви, которого 19 января вызвали в МИД России, заявили, что гибель французских наёмников в Харькове лежит на совести Парижа, потворствующего работе во Франции механизмов для отправки на Украину наёмников.

Французские волонтёры из организации SOS Donbass передали РИА Новости данные 13 французских наёмников, находившихся в Харькове во время удара.