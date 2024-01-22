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Волонтёры передали данные 13 французских наёмников, находившихся в Харькове

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Французские волонтёры из организации SOS Donbass передали РИА Новости данные 13 французских наёмников, находившихся в Харькове во время удара ВС России.
Волонтёры передали данные 13 французских наёмников, находившихся в Харькове
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

Отмечается, что возраст наёмников составлял от 24 до 49 лет.

«Это неполный список французских наёмников на Украине», — приводит агентство слова французского волонтёра.

Информации об их состоянии не приводится.

Ранее послу Франции Пьеру Леви, которого 19 января вызвали в МИД России, заявили, что гибель французских наёмников в Харькове лежит на совести Парижа, потворствующего работе во Франции механизмов для отправки на Украину наёмников.

До этого Минобороны России сообщило, что российские войска нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основная масса которых была представлена французскими наёмниками.

Позднее в МИД Франции отвергли заявления о сражающихся на Украине французских наёмниках.

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