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В МИД Франции отвергли заявления о сражающихся на Украине французских наёмниках

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На Украине нет французских наёмников, заявил глава МИД Франции Стефан Сежурне журналистам.

«Наш посол в Москве был вызван в МИД по этому вопросу. Это способ периодически оказывать давление на европейские государства», — цитирует его ТАСС.

Министр также анонсировал ряд заявлений президента Франции Эммануэля Макрона относительно помощи Украине во время запланированного на февраль визита французского лидера в Киев.

Ранее послу Франции Пьеру Леви, которого 19 января вызвали в МИД России, заявили, что гибель французских наёмников в Харькове лежит на совести Парижа, потворствующего работе во Франции механизмов для отправки на Украину наёмников.

До этого Минобороны России сообщило, что российские войска нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основная масса которых была представлена французскими наёмниками.

Глава французского Минобороны Себастьян Лекорню в интервью телеканалу LCI заявил, что Франция не может запретить гражданам сражаться на территории Украины.

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