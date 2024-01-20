Во Франции заявили, что не могут запретить гражданам воевать на Украине

Франция не может запретить гражданам сражаться на территории Украины, заявил в интервью телеканалу LCI глава французского Минобороны Себастьян Лекорню.

«Есть французы, гражданские, кто отправился воевать на Украину в украинской военной форме. Мы не можем им запретить, мы всё-таки демократия», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим Лекорню отметил, что эти люди не имеют связей с французской армией, не носят французскую военную форму и не связаны с военными институтами страны.

Министр также назвал сообщения о присутствии наёмников из Франции на территории Украины «частью российской информационной войны» на фоне объявления президента Эммануэля Макрона о передаче ВСУ дополнительных ракет SCALP.

Ранее послу Франции Пьеру Леви, которого 19 января вызвали в МИД России, заявили, что гибель французских наёмников в Харькове лежит на совести Парижа, потворствующего работе во Франции механизмов для отправки на Украину наёмников.

До этого Минобороны России сообщило, что российские войска нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основная масса которых была представлена французскими наёмниками.