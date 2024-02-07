Минобороны: ВСУ потеряли до 275 военных за сутки на Купянском направлении

Украинская армия за сутки потеряла до 275 военнослужащих на Купянском направлении, сообщает Минобороны России.

Как сказано в сводке ведомстве, российские военные отразили четыре атаки ВС Украины в районе железнодорожной станции Сеньковка и населённого пункта Терны ДНР.

При этом ВСУ потеряли до 275 военнослужащих, девять автомобилей, артиллерийскую систему М777 американского производства, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

Ранее в министерстве сообщили, что утром 7 февраля ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по предприятиям ВПК Украины, которые производят безэкипажные катера, береговые ракетные комплексы и ракеты к РСЗО, а также взрывчатые вещества.