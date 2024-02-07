Минобороны: ВС России утром нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины
- РИА Новости
Об этом заявило Министерство обороны Российской Федерации.
«Цель удара достигнута. Все объекты поражены», — сказано в сводке министерства.
Утром 7 февраля Военная хроника сообщила о прилётах в городе Самбор во Львовской области. Кроме того, в Харьковской областной администрации заявили, что из-за взрывов некоторые ангары предприятия получили повреждения в селе Охримовка, а в Волчанске разрушены складские помещения.
В Киеве на фоне ударов без света остались 19,4 тыс. абонентов в Днепровском и Деснянском районах.
Также украинские СМИ сообщили о взрывах в Ивано-Франковской области. Кроме того, поступали сообщения о взрывах в Николаеве, Харькове и Черкасской области.