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Минобороны: ВС России утром нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины

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Утром 7 февраля ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по предприятиям ВПК Украины, которые производят безэкипажные катера, береговые ракетные комплексы и ракеты к РСЗО, а также взрывчатые вещества.
Минобороны: ВС России утром нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины
  • РИА Новости

Об этом заявило Министерство обороны Российской Федерации.

«Цель удара достигнута. Все объекты поражены», — сказано в сводке министерства.

Утром 7 февраля Военная хроника сообщила о прилётах в городе Самбор во Львовской области. Кроме того, в Харьковской областной администрации заявили, что из-за взрывов некоторые ангары предприятия получили повреждения в селе Охримовка, а в Волчанске разрушены складские помещения.

В Киеве на фоне ударов без света остались 19,4 тыс. абонентов в Днепровском и Деснянском районах.

Также украинские СМИ сообщили о взрывах в Ивано-Франковской области. Кроме того, поступали сообщения о взрывах в НиколаевеХарькове и Черкасской области.

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