Российские военнослужащие из группировки «Восток» в ходе работы на Южно-Донецком направлении поразили ряд подразделений ВСУ, в том числе 1-ю президентскую бригаду. Как уточнили в пресс-центре объединения, удары нанесла бомбардировочная авиация и артиллерия. Наряду с этим в секторе сорваны три попытки ВСУ провести ротацию.

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев заявил, что ВС РФ нанесли удары по ряду формирований украинских войск на Южно-Донецком направлении, в том числе по 1-й президентской бригаде ВСУ.

«Ударами бомбардировочной авиации и огнём артиллерии поражены опорные пункты и места скопления живой силы 1-й президентской, 58-й мотопехотной и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах Урожайного, Угледара и Доброволья», — сказал Гордеев.

Кроме того, мотострелковые подразделения группировки при поддержке артиллерии отразили две атаки 128-й бригады территориальной обороны в районе Приютного. Как отметил Гордеев, противник понёс потери и отступил.

Наряду с этим в течение суток пресечены три попытки ВСУ провести ротацию на передовых позициях в районе Старомайорского.

По оценкам МО РФ, противник потерял до 195 военнослужащих, танк, два автомобиля, пункт управления беспилотниками, а также самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика».

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что за сутки бойцы объединения нанесли огневое поражение по 60 районам сосредоточения живой силы и огневых средств, а также по четырём опорным пунктам и более чем по 40 позициям полевой артиллерии ВСУ в районах Ямполовки, Григоровки, Червоной Дибровы и Кировска.

Кроме того, в районе Торского участка благодаря грамотным действиям ВС РФ при поддержке артиллерии поражены штурмовые группы 60-й механизированной бригады ВСУ. По оценкам российской стороны, противник потерял до 240 боевиков, двое сдались в плен.

Пресс-служба Минобороны также опубликовала кадры работы расчёта противотанкового ракетного комплекса «Корнет» подразделения ВДВ из Улан-Удэ. Бойцы уничтожили группу пехоты ВСУ к западу от Артёмовска, сорвав ротацию.

Уточняется, что в ходе боевого задания были ликвидированы до десяти украинских боевиков. После успешной работы по целям во избежание ответного огня десантники оперативно свернули пусковую установку и сменили огневую позицию.

В пресс-службе Минобороны также рассказали, что экипажи вертолётов Ка-52М выполнили пуски ракет по опорным пунктам и живой силе ВСУ на Луганском направлении.

Как следует из сообщения, летчики армейской авиации по координатам авиационного наводчика уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ.

Наряду с этим расчёты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» уничтожили скопление боевиков ВСУ, технику и район размещения украинских подразделений на участке Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении.

«Скрытно прибыв на огневую позицию, экипажи навелись и поразили разведанные цели 122-мм реактивными неуправляемыми снарядами. При этом пристрелочным выстрелом попали в скопление украинских боевиков, что было зафиксировано разведывательным беспилотником», — заявили в пресс-службе МО.

Кроме того, в МО рассказали о работе оператора FPV-дрона на Купянском направлении, который нанёс точный удар по противнику. Как уточнили в ведомстве, перед этим в результате работы российских военных на одном из участков остался стоять легкобронированный транспорт ВСУ, перевозивший боеприпасы.

Спустя несколько дней к машине стали приходить боевики ВСУ, которые забирали из кузова боеприпасы.

«Явно голод снарядный на позициях. «Кормушка» сработала. Мы отправили свой боевой коптер к ним и «забрали» целый артрасчёт и БК к нему», — приводит пресс-служба МО слова командира разведгруппы с позывным Филин.