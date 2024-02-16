Мотострелки группировки «Запад» отразили атаку ВСУ на Купянском направлении

Мотострелки 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» отразили атаку ВСУ на Купянском направлении.

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, солдаты ВСУ в ночное время суток попытались снять несколько мин на поле.

«После того как мы заметили движение, противник перешёл к активным действиям и стал активно пробовать преодолеть открытую местность, чтобы приблизиться к нам», — рассказал военный с позывным «Мара».

Отмечается, что в ходе непродолжительного боя противник потерял несколько человек и две единицы легкобронированной техники.

Также артиллеристы группировки «Запад» пресекли попытку прорыва со стороны ВСУ.

Кроме того, артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Краснолиманском направлении.