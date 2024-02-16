Мотострелки группировки «Запад» отразили атаку ВСУ на Купянском направлении
Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, солдаты ВСУ в ночное время суток попытались снять несколько мин на поле.
«После того как мы заметили движение, противник перешёл к активным действиям и стал активно пробовать преодолеть открытую местность, чтобы приблизиться к нам», — рассказал военный с позывным «Мара».
Отмечается, что в ходе непродолжительного боя противник потерял несколько человек и две единицы легкобронированной техники.
Также артиллеристы группировки «Запад» пресекли попытку прорыва со стороны ВСУ.
Кроме того, артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Краснолиманском направлении.