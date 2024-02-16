Коллективная ответственность: зачем на Западе создают несколько коалиций для снабжения ВСУ

Министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам 19-го заседания контактной группы в формате «Рамштайн» сообщил, что западная коалиция по снабжению ВСУ системами ПВО начала свою работу. Возглавляют этот альянс Германия и Франция. По словам Умерова, действует также коалиция по беспилотникам. Помимо этого, формируются союзы по артиллерии, разминированию, авиации и бронемашинам. По мнению аналитиков, с помощью подобных объединений Вашингтон рассчитывает переложить на Евросоюз значительную часть работы по снабжению ВСУ военной техникой. Впрочем, эффективность таких коалиций будет весьма ограниченной, уверены эксперты.

Западная коалиция по снабжению Украины системами ПВО начала свою работу, сообщил украинский министр обороны Рустем Умеров по итогам 19-го заседания контактной группы в формате «Рамштайн».

«Усиливаем нашу противовоздушную оборону, как системами, так и ракетами к ним. Официально начала работу коалиция интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны. 15 стран уже присоединились. Благодарен Германии, Франции и США за лидерство», — написал Умеров в соцсетях.

При этом на сайте украинского Минобороны опубликована несколько иная формулировка. Там отмечается, что «представители министерств обороны 15 стран подписали в Брюсселе Соглашение о намерении создания новой Коалиции способностей — интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны».

Таким образом, в Киеве сочли подписание соглашения о намерениях официальным началом работы коалиции. Цель этого объединения — содействие в усилении противовоздушной обороны ВСУ.

«Такой шаг позволит Украине быть эффективной на поле боя, а также обеспечит больше защиты гражданским», — говорится на сайте украинского МО.

Рустем Умеров

globallookpress.com

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О намерении создать такую коалицию Владимир Зеленский объявил ещё в ноябре прошлого года по итогам 17-го заседания контактной группы по вопросам обороны Украины. Как сообщает газета Handelsblatt, возглавляют этот альянс Германия и Франция.

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Как пояснил министр обороны ФРГ Борис Писториус, Запад уже оказал Украине срочную помощь в сфере ПВО, и теперь речь идёт об обеспечении долгосрочных возможностей Киева. По его мнению, работа противовоздушной обороны является основной предпосылкой успеха украинских вооружённых сил.

Рустем Умеров также сообщил о запуске работы аналогичного объединения в сфере поставок БПЛА.

«Дроны. Будет больше. Усиливаем взаимодействие с партнёрами в вопросе беспилотных систем. Сегодня официально запустили работу коалиции дронов. Уже восемь стран присоединились — Швеция, Великобритания, Дания, Германия, Литва, Эстония, Нидерланды, Латвия», — рассказал министр.

Кроме того, по его словам, 20 стран официально вступили в коалицию по разминированию.

Череда альянсов

Стоит отметить, что помимо альянса в сфере противовоздушной обороны Германия также планирует возглавить коалицию по боевым бронированным машинам. Об этом сообщил Борис Писториус. Вдобавок ФРГ хочет принять участие в альянсах по артиллерии, морской безопасности, разминированию и беспилотникам.

Кроме того, на заседании контактной группы по военному содействию Киеву в Брюсселе Писториус пообещал, что в текущем году Украине будет передано в три-четыре раза больше артиллерийских снарядов, чем в 2023-м, передаёт Handelsblatt.

Борис Писториус

© Thomas Trutschel

В свою очередь, США возглавляют пока только две коалиции. Как сообщил на днях глава Пентагона Ллойд Остин, Вашингтон совместно с Данией и Нидерландами координирует работу авиационного альянса, а с Францией — артиллерийского.

Формирование союзов для военно-технической помощи Киеву — не новая практика на Западе. Ранее страны НАТО уже создали танковый альянс, в который вошли Дания, Испания, Канада, Нидерланды, ФРГ, Польша, Норвегия и Португалия. Однако эффективность работы этого объединения на Западе оценивается неоднозначно.

Например, в феврале прошлого года агентство Bloomberg написало, что усилия коалиции по обеспечению Украины танками провалились. Такой вывод издание сделало после заявления Писториуса о том, что Германия и Португалия оказались единственными странами, которые обязались отправить ВСУ одну из наиболее современных версий танка Leopard — Leopard 2 A6.

О так называемой коалиции истребителей, которая должна была снабжать ВСУ самолётами F-16, стало известно ещё в первой половине 2023 года, однако Киев до сих пор не получил ни одного истребителя. Впрочем, Умеров по итогам 19-го «Рамштайна» заверил, что работа по поставкам F-16 якобы идёт по графику в рамках ранее достигнутых договорённостей.

Ограниченная эффективность

По словам аналитиков, создание коалиций было инициировано Вашингтоном, чтобы распределить между западными странами обязанности по обеспечению Украины вооружениями.

«Такие небольшие коалиции нужны, чтобы объединить в разные группы страны в зависимости от их компетенций. Одни занимаются артиллерией, другие — разминированием, третьи — авиацией. Государства, которые войдут в такие объединения, будут передавать ВСУ вооружения, а также консультировать украинцев по поводу тактики и стратегии их применения», — отметил в комментарии RT эксперт РИСИ Сергей Ермаков.

Здание Капитолия

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Кроме того, коалиции позволяют перенести процесс принятия решений по вопросам снабжения ВСУ с площадки НАТО в отдельный формат. Это нужно Вашингтону, потому что не все страны блока поддерживают накачку Украины оружием, поясняют политологи.

«В рамках НАТО Соединённым Штатам очень сложно продвигать все эти вопросы, поскольку есть отдельные страны — союзники, которые достаточно скептически относятся к расширению помощи Украине. Например, Венгрия вполне может заблокировать какие-то решения на уровне альянса», — говорит Ермаков.

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Подобные коалиции также позволяют США постепенно переложить на плечи европейцев работу по обеспечению ВСУ, что особенно актуально на фоне затруднений по принятию нового пакета помощи Киеву, считает аналитик.

«Вашингтон подталкивает своих европейских союзников к наращиванию помощи киевскому режиму», — уверен Ермаков.

Аналогичного мнения придерживается и директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.

«Американцы очень бы хотели переложить определённую часть этой работы на союзников, чтобы именно они поставляли максимально возможные объёмы боеприпасов и вооружений», — отметил специалист в разговоре с RT.

При этом Сергей Ермаков полагает, что обойтись без помощи Вашингтона Брюссель всё же не сможет.

«Полностью заместить поставки оружия из США Евросоюз не в состоянии. Тем более что многие европейские системы оружия производятся в кооперации с американцами», — пояснил эксперт РИСИ.

В свою очередь, Алексей Подберёзкин напоминает, что оборонная индустрия Евросоюза сильно уступает американской. По этой причине, как считает аналитик, эффективность создаваемых без участия США «мини-коалиций» будет заметно ограничена.