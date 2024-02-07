«Армия колониального типа»: почему в ЕС призвали рассматривать Украину как часть европейского военного потенциала

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала рассматривать армию и военную промышленность Украины как часть военных возможностей Евросоюза. Об этом она заявила на сессии Европарламента. По её словам, исходя из этой позиции, Брюссель включил Украину в процесс приготовлений, связанных с подготовкой оборонно-промышленной стратегии ЕС. Как отмечают аналитики, слова фон дер Ляйен свидетельствуют о том, что Украина находится сейчас на финальной стадии интеграции в военные структуры Запада.

Евросоюз должен рассматривать армию и военную промышленность Украины как часть собственных военных возможностей. Об этом заявила на сессии Европейского парламента глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

«В перспективе её (Украины. — RT) оборонный потенциал должен рассматриваться нами как часть нашего оборонного потенциала, её оборонная промышленность — как часть нашей оборонной промышленности. Исходя из этого, мы включили Украину в процесс приготовлений, связанных с нашей оборонно-промышленной стратегией», — сказала она.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что «это первый шаг на пути, который должен привести к интеграции Украины в некоторые» из оборонных программ Евросоюза.

«Это не только поможет нам обеспечивать оборонные потребности Украины, но также подтолкнёт вооружённые силы и оборонные промышленности наших стран к сближению и совместному планированию. Украина — будущий член нашего Европейского союза. Следовательно, она должна стать для нас гораздо ближе — и в оборонной сфере в том числе», — подчеркнула глава ЕК.

Урсула фон дер Ляйен

AP

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В своём выступлении она также отчиталась о том, как Евросоюз выполняет данное в марте прошлого года обещание поставить Киеву миллион боеприпасов за 12 месяцев. По её словам, «к следующему месяцу» Евросоюз поставит «уже более полумиллиона артиллерийских снарядов», а к концу 2024 года — «более миллиона».

«Но этого, несомненно, мало», — признала Урсула фон дер Ляйен, призвав ускорить поставки.

Европейские «инвестиции»

Стоит отметить, что ЕС наряду с США играет сегодня ключевую роль в поддержании боеспособности ВСУ. Как сообщила Урсула фон дер Ляйен в своём выступлении, к настоящему моменту страны Евросоюза подготовили уже 40 тыс. украинских боевиков и передали Киеву военную технику на сумму €28 млрд. Кроме того, европейская оборонная промышленность для помощи ВСУ увеличила свои мощности по производству боеприпасов на 40%.

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Помимо военной помощи, Брюссель также выделяет значительные средства на поддержание на плаву находящейся в глубоком кризисе украинской экономики. Как уточняется в официальных сообщениях ЕС, страны объединения потратили уже €31 млрд на эти цели. Ещё €17 млрд ушло на помощь беженцам с Украины. В дополнение к этому €9,45 млрд Киев получил в виде грантов, займов и гарантий от отдельных стран — членов Евросоюза. В итоге общая сумма помощи ЕС Украине достигла €85 млрд.

Однако Брюссель решил на этом не останавливаться и 1 февраля согласовал выделение Киеву ещё €50 млрд финансовой помощи, которые будут поэтапно переданы Украине в течение четырёх следующих лет. Первые транши окажутся в распоряжении режима Зеленского уже в марте этого года, сообщила 6 февраля Урсула фон дер Ляйен.

Из этой суммы €33 млрд Украина получит в качестве кредитов, а остальные €17 млрд ЕС планирует отдать в виде «безвозмездной помощи в рамках нового предметного инструмента Ukraine Reserve».

Вместе с тем для получения этих денег Украине надо будет соблюсти ряд условий. В частности, режим в Киеве должен будет подготовить план, который будет включать в себя структурные реформы в экономике и реформы государственного управления, а также меры по обеспечению эффективного управления финансами и верховенства закона.

Комментируя на сессии Европарламента выделение помощи Украине, глава Евросовета Шарль Мишель назвал подобные расходы выгодной для ЕС инвестицией.

Шарль Мишель

AP

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«Я хочу заявить здесь с большой торжественностью перед теми, кто время от времени пытается посеять зерно сомнения или подозрения: каждый европейский евро, задействованный для поддержки Украины, — это евро, вложенный в нашу собственную безопасность и наше собственное процветание. Это евро, который инвестируется в стабильность Европейского союза», — сказал он.

В своём выступлении он также обратился к конгрессу США с призывом последовать примеру ЕС и разблокировать $60 млрд для финансирования Украины.

«Гибнуть за американские деньги»

По словам аналитиков, слова Урсулы фон дер Ляйен о том, что потенциал Киева необходимо рассматривать как военные возможности самого ЕС, — не преувеличение. В частности, профессор Института медиа НИУ ВШЭ, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев полагает, что Украина находится сейчас на завершающей стадии интеграции в НАТО.

«ВСУ завершают переход к системе управления НАТО, натовским стандартам и вооружению. Значительная часть командного состава ВСУ состоит из офицеров, которые проходили службу в странах Североатлантического альянса. Поэтому вполне правомерно сказать, что ВСУ находятся в завершающей фазе интеграции в систему этого военного блока», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Киев

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Политолог подчеркнул, что фактически Запад создаёт сейчас на Украине колониальную армию.

«Запад формирует из остатков ВСУ армию колониального типа. В ней офицеры и старший сержантский состав представляют метрополию, а рядовой состав ВСУ набирается из местных туземцев. Нечто похожее практиковали по отношению к своим колониям британская и французская колониальные империи. Это та цель, которую вполне последовательно и системно проводят Вашингтон и Брюссель. И, надо сказать, они добились в этом очень серьёзных успехов», — констатировал Дмитрий Евстафьев.

Вместе с тем эксперты считают, что в вопросе военной промышленности Украина повысить потенциал Запада не может.

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«Та часть оборонно-промышленного комплекса, которая досталась Украине от СССР, была разбазарена и уничтожена в постсоветский период. Сейчас в ходе специальной военной операции и нанесения высокоточных ударов её остатки были фактически уничтожены. Киев не способен к созданию новых или тем более массовых вооружений. В лучшем случае Украина может заниматься ремонтом, хотя западная военная техника в основном ремонтируется в Европе», — сказал в комментарии RT директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.

Аналитик добавил, что на реанимацию остатков советского наследия на Украине потребуются годы.

«Новейшие разработки требуют времени и денег и, конечно, производственных мощностей. Но ни научной базы, ни конструкторских бюро, ни производственных мощностей у украинского ВПК не осталось. Чтобы реанимировать советские наработки, нужны годы», — подчеркнул специалист.

В беседе с RT эксперты также обратили внимание на то, что на Западе нередко называют помощь Украине удачным вложением денег. Помимо Шарля Мишеля, ранее об этом заявил, например, генсек НАТО Йенс Столтенберг. В январе этого года он подчеркнул, что помощь Украине — это не благотворительность, а инвестиция в безопасность стран альянса.

Схожим образом траты на Украину охарактеризовал в октябре 2023 года и президент США Джо Байден. Подобная риторика свидетельствует о том, что роль Украины в рамках «партнёрства» с Западом фактически сводится к защите интересов США и ЕС ценой жизней своих граждан, говорят аналитики.