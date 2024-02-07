«Армия колониального типа»: почему в ЕС призвали рассматривать Украину как часть европейского военного потенциала
В ЕС призвали рассматривать Украину как часть европейского военного потенциала
- Европарламент
- AP
- © Jean-Francois Badias
Евросоюз должен рассматривать армию и военную промышленность Украины как часть собственных военных возможностей. Об этом заявила на сессии Европейского парламента глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
«В перспективе её (Украины. — RT) оборонный потенциал должен рассматриваться нами как часть нашего оборонного потенциала, её оборонная промышленность — как часть нашей оборонной промышленности. Исходя из этого, мы включили Украину в процесс приготовлений, связанных с нашей оборонно-промышленной стратегией», — сказала она.
Урсула фон дер Ляйен отметила, что «это первый шаг на пути, который должен привести к интеграции Украины в некоторые» из оборонных программ Евросоюза.
«Это не только поможет нам обеспечивать оборонные потребности Украины, но также подтолкнёт вооружённые силы и оборонные промышленности наших стран к сближению и совместному планированию. Украина — будущий член нашего Европейского союза. Следовательно, она должна стать для нас гораздо ближе — и в оборонной сфере в том числе», — подчеркнула глава ЕК.
- Урсула фон дер Ляйен
- AP
- © Jean-Francois Badias
В своём выступлении она также отчиталась о том, как Евросоюз выполняет данное в марте прошлого года обещание поставить Киеву миллион боеприпасов за 12 месяцев. По её словам, «к следующему месяцу» Евросоюз поставит «уже более полумиллиона артиллерийских снарядов», а к концу 2024 года — «более миллиона».
«Но этого, несомненно, мало», — признала Урсула фон дер Ляйен, призвав ускорить поставки.
Европейские «инвестиции»
Стоит отметить, что ЕС наряду с США играет сегодня ключевую роль в поддержании боеспособности ВСУ. Как сообщила Урсула фон дер Ляйен в своём выступлении, к настоящему моменту страны Евросоюза подготовили уже 40 тыс. украинских боевиков и передали Киеву военную технику на сумму €28 млрд. Кроме того, европейская оборонная промышленность для помощи ВСУ увеличила свои мощности по производству боеприпасов на 40%.
Помимо военной помощи, Брюссель также выделяет значительные средства на поддержание на плаву находящейся в глубоком кризисе украинской экономики. Как уточняется в официальных сообщениях ЕС, страны объединения потратили уже €31 млрд на эти цели. Ещё €17 млрд ушло на помощь беженцам с Украины. В дополнение к этому €9,45 млрд Киев получил в виде грантов, займов и гарантий от отдельных стран — членов Евросоюза. В итоге общая сумма помощи ЕС Украине достигла €85 млрд.
Однако Брюссель решил на этом не останавливаться и 1 февраля согласовал выделение Киеву ещё €50 млрд финансовой помощи, которые будут поэтапно переданы Украине в течение четырёх следующих лет. Первые транши окажутся в распоряжении режима Зеленского уже в марте этого года, сообщила 6 февраля Урсула фон дер Ляйен.
Из этой суммы €33 млрд Украина получит в качестве кредитов, а остальные €17 млрд ЕС планирует отдать в виде «безвозмездной помощи в рамках нового предметного инструмента Ukraine Reserve».
Вместе с тем для получения этих денег Украине надо будет соблюсти ряд условий. В частности, режим в Киеве должен будет подготовить план, который будет включать в себя структурные реформы в экономике и реформы государственного управления, а также меры по обеспечению эффективного управления финансами и верховенства закона.
Комментируя на сессии Европарламента выделение помощи Украине, глава Евросовета Шарль Мишель назвал подобные расходы выгодной для ЕС инвестицией.
- Шарль Мишель
- AP
- © Vanden Wijngaert
«Я хочу заявить здесь с большой торжественностью перед теми, кто время от времени пытается посеять зерно сомнения или подозрения: каждый европейский евро, задействованный для поддержки Украины, — это евро, вложенный в нашу собственную безопасность и наше собственное процветание. Это евро, который инвестируется в стабильность Европейского союза», — сказал он.
В своём выступлении он также обратился к конгрессу США с призывом последовать примеру ЕС и разблокировать $60 млрд для финансирования Украины.
«Гибнуть за американские деньги»
По словам аналитиков, слова Урсулы фон дер Ляйен о том, что потенциал Киева необходимо рассматривать как военные возможности самого ЕС, — не преувеличение. В частности, профессор Института медиа НИУ ВШЭ, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев полагает, что Украина находится сейчас на завершающей стадии интеграции в НАТО.
«ВСУ завершают переход к системе управления НАТО, натовским стандартам и вооружению. Значительная часть командного состава ВСУ состоит из офицеров, которые проходили службу в странах Североатлантического альянса. Поэтому вполне правомерно сказать, что ВСУ находятся в завершающей фазе интеграции в систему этого военного блока», — пояснил эксперт в беседе с RT.
- Киев
- Gettyimages.ru
- © Arthur Lagoda
Политолог подчеркнул, что фактически Запад создаёт сейчас на Украине колониальную армию.
«Запад формирует из остатков ВСУ армию колониального типа. В ней офицеры и старший сержантский состав представляют метрополию, а рядовой состав ВСУ набирается из местных туземцев. Нечто похожее практиковали по отношению к своим колониям британская и французская колониальные империи. Это та цель, которую вполне последовательно и системно проводят Вашингтон и Брюссель. И, надо сказать, они добились в этом очень серьёзных успехов», — констатировал Дмитрий Евстафьев.
Вместе с тем эксперты считают, что в вопросе военной промышленности Украина повысить потенциал Запада не может.
«Та часть оборонно-промышленного комплекса, которая досталась Украине от СССР, была разбазарена и уничтожена в постсоветский период. Сейчас в ходе специальной военной операции и нанесения высокоточных ударов её остатки были фактически уничтожены. Киев не способен к созданию новых или тем более массовых вооружений. В лучшем случае Украина может заниматься ремонтом, хотя западная военная техника в основном ремонтируется в Европе», — сказал в комментарии RT директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.
Аналитик добавил, что на реанимацию остатков советского наследия на Украине потребуются годы.
«Новейшие разработки требуют времени и денег и, конечно, производственных мощностей. Но ни научной базы, ни конструкторских бюро, ни производственных мощностей у украинского ВПК не осталось. Чтобы реанимировать советские наработки, нужны годы», — подчеркнул специалист.
В беседе с RT эксперты также обратили внимание на то, что на Западе нередко называют помощь Украине удачным вложением денег. Помимо Шарля Мишеля, ранее об этом заявил, например, генсек НАТО Йенс Столтенберг. В январе этого года он подчеркнул, что помощь Украине — это не благотворительность, а инвестиция в безопасность стран альянса.
Схожим образом траты на Украину охарактеризовал в октябре 2023 года и президент США Джо Байден. Подобная риторика свидетельствует о том, что роль Украины в рамках «партнёрства» с Западом фактически сводится к защите интересов США и ЕС ценой жизней своих граждан, говорят аналитики.
«Любые деньги, которые даются Украине, выделяются для того, чтобы украинцы защищали интересы Запада. Причём даже интересы не столько европейцев, сколько американцев. Такова сейчас роль на международной арене бедных украинцев — гибнуть за американские деньги ради чужой выгоды», — резюмировал Алексей Подберёзкин.
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