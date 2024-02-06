Глава ЕК заявила о планах сделать ВСУ «частью собственных возможностей»

Евросоюз планирует сделать ВСУ и украинскую военную промышленность частью собственных возможностей, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Глядя в будущее, мы должны рассматривать украинские вооруженные силы как часть наших военных возможностей, мы должны думать об украинской промышленности как о части нашей собственной военной промышленности», — цитирует её ТАСС.

При этом американская газета The New York Times ранее сообщила, что ВСУ из-за нехватки людей и боеприпасов «отдали инициативу» российским силам.

Постпред Эстонии в НАТО Юри Луйк отметил, что страны альянса не станут отдавать Украине все свои боеприпасы, наличие таких запасов предусмотрено оборонными планами объединения.