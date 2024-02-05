Постпред Эстонии: страны НАТО не станут отдавать Украине все свои боеприпасы

Страны НАТО не станут отдавать Украине все свои боеприпасы, наличие таких запасов предусмотрено оборонными планами альянса, рассказал постпред Эстонии в военной организации Юри Луйк.

«Собственные запасы ни в коем случае полностью розданы не будут. У НАТО есть определённые нормативы, которые необходимы для реализации оборонных планов. В любом случае страны НАТО должны хранить эти запасы на своих складах, их нельзя отдавать», — цитирует дипломата ERR.

Сейчас в НАТО не хватает той части снарядов, которая должна быть произведена и передана Украине, добавил он.

«Мы также покупаем боеприпасы у третьих стран. Крупные производители боеприпасов — например, Южная Корея, даже ЮАР, но эти страны не разрешают передавать свои боеприпасы Украине. Поэтому эти боеприпасы могут быть использованы странами ЕС, чтобы заполнить этот пробел, а боеприпасы, произведённые в Европе, будут переданы Украине», — пояснил Луйк.

Американская газета The New York Times ранее сообщила, что ВСУ из-за нехватки людей и боеприпасов «отдали инициативу» российским силам.