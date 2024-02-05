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NYT: ВСУ из-за нехватки людей и боеприпасов «отдали инициативу» российским силам

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ВСУ из-за нехватки людей и боеприпасов «отдали инициативу» российским силам.

С таким заявлением выступили в американской газете The New York Times.

По её данным, из-за острой нехватки артиллерийских снарядов ВСУ вынуждены их экономить. Кроме того, отмечается, что украинским войскам не хватает комплектующих для ремонта и обслуживания бронетехники.

«Украинцы оказались в ситуации, когда они уступают в количестве людей и вооружений... Они отдали инициативу России», — говорится в публикации.

Ранее Владимир Зеленский признал застой на фронте из-за задержек поставок вооружений.

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