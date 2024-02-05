Зеленский признал застой на фронте из-за задержек поставок вооружений
«Что касается ситуации на земле, налицо застой, потому что были задержки в поставках вооружений», — сказал он.
При этом Зеленский отметил, что такое положение дел «ведёт к ошибкам».
Ранее Зеленский подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУ Залужного.
Кроме того, по его словам, необходимо кадровое обновление управленческого аппарата Украины.
Также сообщалось, что палата представителей США рассмотрит проект помощи Израилю без Украины.