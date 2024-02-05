Зеленский признал застой на фронте из-за задержек поставок вооружений

Владимир Зеленский в интервью первому каналу Государственного итальянского телевидения RAI признал, что в конфликте с Россией настал застой из-за задержек в поставках оружия.

«Что касается ситуации на земле, налицо застой, потому что были задержки в поставках вооружений», — сказал он.

При этом Зеленский отметил, что такое положение дел «ведёт к ошибкам».

Ранее Зеленский подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУ Залужного.

Кроме того, по его словам, необходимо кадровое обновление управленческого аппарата Украины.

Также сообщалось, что палата представителей США рассмотрит проект помощи Израилю без Украины.