Зеленский подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУ Залужного

Владимир Зеленский подтвердил в интервью первому каналу Государственного итальянского телевидения RAI, что размышляет о замене главкома ВСУ Валерия Залужного.

«Я думаю об этой замене», — ответил Зеленский на вопрос о возможном увольнении Залужного.

Кроме того, он отметил, что считает необходимым кадровое обновление управленческого аппарата Украины.