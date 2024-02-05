Зеленский подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУ Залужного
Владимир Зеленский подтвердил в интервью первому каналу Государственного итальянского телевидения RAI, что размышляет о замене главкома ВСУ Валерия Залужного.
«Я думаю об этой замене», — ответил Зеленский на вопрос о возможном увольнении Залужного.
Кроме того, он отметил, что считает необходимым кадровое обновление управленческого аппарата Украины.
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