Джонсон: палата представителей США рассмотрит проект помощи Израилю без Украины
Об этом пишет телеканал Fox News.
Уточняется, что законопроект, который палата рассмотрит на следующей неделе, предполагает выделение Израилю дополнительной помощи в размере $17,6 млрд в рамках текущего финансового года до 30 сентября 2024 года.
Что касается Украины, то в письме говорится, что Вашингтон исчерпал средства на поддержку Киева в конце 2023 года, и пока американский конгресс не утвердит новые ассигнования, США не смогут поставлять украинской армии оружие и боеприпасы.
Агентство Associated Press ранее писало, что группа конгрессменов США спешит заключить сделку по пограничной политике, чтобы получить от республиканцев поддержку дополнительного финансирования военной помощи для Киева.