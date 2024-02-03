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Джонсон: палата представителей США рассмотрит проект помощи Израилю без Украины

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Палата представителей Соединённых Штатов рассмотрит и проголосует по законопроекту о выделении Израилю $17,6 млрд без предоставления новой помощи Украине, следует из письма спикера Майка Джонсона членам законодательного собрания.

Об этом пишет телеканал Fox News.

Уточняется, что законопроект, который палата рассмотрит на следующей неделе, предполагает выделение Израилю дополнительной помощи в размере $17,6 млрд в рамках текущего финансового года до 30 сентября 2024 года.

Что касается Украины, то в письме говорится, что Вашингтон исчерпал средства на поддержку Киева в конце 2023 года, и пока американский конгресс не утвердит новые ассигнования, США не смогут поставлять украинской армии оружие и боеприпасы.

Агентство Associated Press ранее писало, что группа конгрессменов США спешит заключить сделку по пограничной политике, чтобы получить от республиканцев поддержку дополнительного финансирования военной помощи для Киева.

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