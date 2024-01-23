AP: в сенате США опасаются, что помощь Украине «висит на волоске»
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Агентство отмечает, что двухпартийная группа законодателей два месяца приватно обсуждает изменения в миграционной политике США и надеется опубликовать проект на этой неделе.
Инициатива при этом сталкивается с сильным сопротивлением со стороны кандидата в президенты Дональда Трампа. Пока что будущее законопроекта находится под вопросом, конгресс не вносил сильных изменений в иммиграционное и пограничное законодательство на протяжении десятилетий.
«Будущее конфликта на Украине висит на волоске. Безопасность нашей западной демократии висит на волоске», — сказал Чак Шумер, слова которого приводит ИноТВ.
В Белом доме ранее допустили, что страны Запада откажутся от поддержки Киева в случае, если конгресс США не одобрит выделение Украине новой помощи.