AP: в сенате США опасаются, что помощь Украине «висит на волоске»

Группа конгрессменов США спешит заключить сделку по пограничной политике, чтобы получить от республиканцев поддержку дополнительного финансирования военной помощи для Киева. Как признался лидер демократов в сенате Чак Шумер, это требует безотлагательно решения, потому что у ВСУ заканчиваются снаряды, пишет Associated Press.

Агентство отмечает, что двухпартийная группа законодателей два месяца приватно обсуждает изменения в миграционной политике США и надеется опубликовать проект на этой неделе.

Инициатива при этом сталкивается с сильным сопротивлением со стороны кандидата в президенты Дональда Трампа. Пока что будущее законопроекта находится под вопросом, конгресс не вносил сильных изменений в иммиграционное и пограничное законодательство на протяжении десятилетий.

«Будущее конфликта на Украине висит на волоске. Безопасность нашей западной демократии висит на волоске», — сказал Чак Шумер, слова которого приводит ИноТВ.

В Белом доме ранее допустили, что страны Запада откажутся от поддержки Киева в случае, если конгресс США не одобрит выделение Украине новой помощи.