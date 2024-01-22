RT в Telegram
Подпишись

Кирби допустил отказ стран Запада от поддержки Украины вслед за США

Короткая ссылка
Вполне возможно, что страны Запада откажутся от поддержки Киева в случае, если конгресс США не одобрит выделение Киеву новой помощи, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

«Вполне возможно... Следует ожидать, что некоторые из наших союзников и партнёров могут принять другие решения, если увидят, что американское лидерство пошатнулось или что США отказываются от поддержки Украины», — цитирует его РИА Новости.

По словам Кирби, это имело бы катастрофические последствия для Киева.

Ранее лидер демократов в сенате США Чак Шумер заявил, что ситуация меняется в худшую для Киева сторону.

Как пишет обозреватель The Washington Post Джош Рогин, конгресс США вряд ли в ближайшие месяцы сможет прийти к согласию по выделению помощи Украине и принятию мер в иммиграционной политике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить