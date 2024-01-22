Кирби допустил отказ стран Запада от поддержки Украины вслед за США

Вполне возможно, что страны Запада откажутся от поддержки Киева в случае, если конгресс США не одобрит выделение Киеву новой помощи, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

«Вполне возможно... Следует ожидать, что некоторые из наших союзников и партнёров могут принять другие решения, если увидят, что американское лидерство пошатнулось или что США отказываются от поддержки Украины», — цитирует его РИА Новости.

По словам Кирби, это имело бы катастрофические последствия для Киева.

Ранее лидер демократов в сенате США Чак Шумер заявил, что ситуация меняется в худшую для Киева сторону.

Как пишет обозреватель The Washington Post Джош Рогин, конгресс США вряд ли в ближайшие месяцы сможет прийти к согласию по выделению помощи Украине и принятию мер в иммиграционной политике.