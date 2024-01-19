Washington Post: конгресс США не одобрит помощь Украине в ближайшие месяцы

Конгресс США вряд ли в ближайшие месяцы сможет прийти к согласию по выделению помощи Украине и по принятию мер в иммиграционной политике, считает обозреватель The Washington Post Джош Рогин.

«Перспективы принятия какого-либо соглашения по иммиграционной политике и помощи Украине в палате представителей, возглавляемой республиканцами, в этом месяце близки к нулю, а в ближайшие месяцы ещё меньше», — пишет он.

Поддержка Украины со стороны США может иссякнуть — это «кошмарный сценарий для Украины и для стратегии США в Европе», считает журналист. По его мнению, Белый дом и сенат «попали в ловушку MAGA».

Ранее лидер демократов в сенате США Чак Шумер заявил, что ситуация меняется в худшую для Киева сторону.