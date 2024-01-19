Washington Post: конгресс США не одобрит помощь Украине в ближайшие месяцы
- AP
«Перспективы принятия какого-либо соглашения по иммиграционной политике и помощи Украине в палате представителей, возглавляемой республиканцами, в этом месяце близки к нулю, а в ближайшие месяцы ещё меньше», — пишет он.
Поддержка Украины со стороны США может иссякнуть — это «кошмарный сценарий для Украины и для стратегии США в Европе», считает журналист. По его мнению, Белый дом и сенат «попали в ловушку MAGA».
Ранее лидер демократов в сенате США Чак Шумер заявил, что ситуация меняется в худшую для Киева сторону.