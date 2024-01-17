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Лидер демократов в сенате США: ситуация меняется в худшую для Киева сторону

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Ситуация на Украине меняется в худшую для Киева сторону, заявил лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер.

«Честно говоря, целью здесь является дать понять, что ситуация на Украине меняется к худшему», — приводит РИА Новости его слова перед встречей лидеров конгресса с президентом США Джо Байденом.

Он отметил, что без быстрого решения конгресса США по предоставлению помощи положение дел может необратимо измениться.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Украина близка к истощению запасов ряда вооружений на фоне отсутствия помощи со стороны США.

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