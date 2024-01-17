Белый дом: Украина приближается к истощению вооружений при отсутствии помощи США
«Есть некоторые боеприпасы, которых у них в достатке, которых хватит на следующие два-три месяца. А есть другие, которых на столько времени им не хватит. Многое зависит от того, что делает Россия и от чего им приходится защищаться», — цитирует его РИА Новости.
Кирби назвал средства ПВО критически значимыми для Украины и отметил, что был бы удивлён, если бы командование ВСУ не приняло в расчёт неопределённость с помощью со стороны партнёров при планировании военной кампании.
Ранее Владимир Зеленский в Давосе пожаловался на дефицит дронов и боеприпасов на Украине.
Украинский вице-премьер Михаил Фёдоров признал, что ВСУ всё чаще начали использовать FPV-дроны, поскольку украинская армия сталкивается с нехваткой снарядов.