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Белый дом: Украина приближается к истощению вооружений при отсутствии помощи США

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Украина близка к истощению запасов ряда вооружений на фоне отсутствия помощи со стороны США, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

«Есть некоторые боеприпасы, которых у них в достатке, которых хватит на следующие два-три месяца. А есть другие, которых на столько времени им не хватит. Многое зависит от того, что делает Россия и от чего им приходится защищаться», — цитирует его РИА Новости.

Кирби назвал средства ПВО критически значимыми для Украины и отметил, что был бы удивлён, если бы командование ВСУ не приняло в расчёт неопределённость с помощью со стороны партнёров при планировании военной кампании.

Ранее Владимир Зеленский в Давосе пожаловался на дефицит дронов и боеприпасов на Украине.

Украинский вице-премьер Михаил Фёдоров признал, что ВСУ всё чаще начали использовать FPV-дроны, поскольку украинская армия сталкивается с нехваткой снарядов.

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