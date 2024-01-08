WSJ: ВСУ всё чаще начали использовать FPV-дроны из-за нехватки снарядов
- AP
- © Mstyslav Chernov
Об этом он рассказал в интервью газете The Wall Street Journal.
«Мы всё чаще используем FPV-дроны, потому что у нас не хватает снарядов», — заявил Фёдоров.
При этом, отметил вице-премьер, дроны не могут полностью заменить армии артиллерию.
Ранее командир группы спецназа Южной группировки ВС России заявил, что военные украинской армии проявляют неуверенность на позициях в связи с нехваткой боеприпасов советского образца на участке фронта под Артёмовском.