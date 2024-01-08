RT в Telegram
Подпишись

WSJ: ВСУ всё чаще начали использовать FPV-дроны из-за нехватки снарядов

Короткая ссылка
Украинский вице-премьер Михаил Фёдоров признал, что Вооружённые силы Украины всё чаще начали использовать FPV-дроны, поскольку украинская армия сталкивается с нехваткой снарядов.
WSJ: ВСУ всё чаще начали использовать FPV-дроны из-за нехватки снарядов
  • AP
  • © Mstyslav Chernov

Об этом он рассказал в интервью газете The Wall Street Journal.

«Мы всё чаще используем FPV-дроны, потому что у нас не хватает снарядов», — заявил Фёдоров.

При этом, отметил вице-премьер, дроны не могут полностью заменить армии артиллерию.

Ранее командир группы спецназа Южной группировки ВС России заявил, что военные украинской армии проявляют неуверенность на позициях в связи с нехваткой боеприпасов советского образца на участке фронта под Артёмовском.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить