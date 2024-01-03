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Разведчик: ВСУ не хватает боеприпасов советского образца под Артёмовском в ДНР

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Командир группы спецназа «Южной» группировки ВС России с позывным Альф заявил, что военные украинской армии проявляют неуверенность на позициях в связи с нехваткой боеприпасов советского образца на участке фронта под Артёмовском в Донецкой Народной Республике.

«Противник себя ведёт не так уверенно, как полгода назад, потому что заметно ощущается недостаток боеприпасов», — цитирует его РИА Новости.

По словам Альфа, украинские военные зачастую работают кассетными боеприпасами, однако это не позволяет им пробивать блиндажи.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что среди украинского населения растут разочарование, отчаяние и усталость из-за провала контрнаступления ВСУ.

Как писал журнал The American Conservative, Зеленский начал осознавать, что Запад перестаёт верить в возможность благоприятного для Украины завершения конфликта.

По данным Newsweek, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный потребовал больше помощи после поражений украинских войск.

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