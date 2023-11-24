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TAС: Зеленский осознаёт, что Запад перестаёт верить в успех ВСУ на фронте

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Владимир Зеленский начал осознавать, что Запад перестаёт верить в возможность благоприятного для Украины завершения конфликта. Об этом пишет The American Conservative.
TAС: Зеленский осознаёт, что Запад перестаёт верить в успех ВСУ на фронте
  • globallookpress.com
  • © Ukraine Presidency

Как отмечается в материале, об отчаянии Зеленского свидетельствуют его слова о том, что никто не верит в победу Украины так, как он.

«Его командиры на фронте стали неохотно выполнять его приказы о проведении неэффективных наступательных операций», — пишет автор.

Поддержка Запада также ослабевает, в том числе в демократической партии Соединённых Штатов перестали верить в успех ВСУ на фронте, сказано в материале.

Также отмечается, что в этой ситуации необходимо переходить к дипломатии.

Как ранее писала газета The Financial Times, на Украине ощущается страх, что западные страны забудут о конфликте и замедлят поставки вооружений и финансирование для украинской армии.

Обозреватель Myśl Polska Якуб Янек выразил мнение, что из-за амбиций стран Запада в конфликте массово погибают украинцы.

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