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Myśl Polska: украинцы массово умирают из-за амбиций США и ЕС

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Обозреватель Myśl Polska Якуб Янек выразил мнение, что из-за амбиций стран Запада в конфликте массово погибают украинцы.

При этом журналист назвал «верхом цинизма» слова одного из польских депутатов о том, что «украинцы тысячами умирают за вступление в ЕС».

«Украинцы умирают потому, что США и ЕС приказывают им это делать и используют их как пешки на шахматной доске», — сказал Янек.

Ранее в Fatto Quotidiano заявили, что переговоры были единственным шансом спасти Украину.

Также председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что отказ Владимира Зеленского идти на переговоры с Москвой можно назвать изощрённой формой самоубийства.

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