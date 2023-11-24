Myśl Polska: украинцы массово умирают из-за амбиций США и ЕС
При этом журналист назвал «верхом цинизма» слова одного из польских депутатов о том, что «украинцы тысячами умирают за вступление в ЕС».
«Украинцы умирают потому, что США и ЕС приказывают им это делать и используют их как пешки на шахматной доске», — сказал Янек.
Ранее в Fatto Quotidiano заявили, что переговоры были единственным шансом спасти Украину.
Также председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что отказ Владимира Зеленского идти на переговоры с Москвой можно назвать изощрённой формой самоубийства.