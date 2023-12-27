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Newsweek: Залужный потребовал больше помощи на фоне поражений ВС Украины

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный потребовал больше помощи после поражений украинских войск, сообщает Newsweek.
Newsweek: Залужный потребовал больше помощи на фоне поражений ВС Украины
  • AP

Контрнаступление Украины в этом году, как сказано в материале, оказалось не таким, как планировалось, и Залужный назвал ситуацию на фронте патовой.

При этом Владимир Зеленский заявил, что усилия ВСУ «не принесли желаемых результатов», пишет издание.

Также отмечается, что ВС России набирают силу во многих регионах.

«Залужный... недавно выступил с отчаянным призывом предоставить военные ресурсы, включая людей, боеприпасы и оружие, для продолжения борьбы с Россией», — говорится в материале.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что среди украинского населения растут разочарование, отчаяние и усталость из-за провала контрнаступления ВСУ.

Как писал журнал The American Conservative, Зеленский начал осознавать, что Запад перестаёт верить в возможность благоприятного для Украины завершения конфликта.

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