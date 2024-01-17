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Зеленский пожаловался на дефицит боеприпасов на форуме в Давосе

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Владимир Зеленский в Давосе пожаловался на дефицит дронов и боеприпасов на Украине.

«Нам не хватает дронов и снарядов. У нас есть определённые цели, к которым мы идём... Есть дефицит», — цитирует его РИА Новости.

Он также признал, что в мире нет ресурсов ВПК, которые способны помочь Киеву выстоять в конфликте против российской армии.

Ранее украинский вице-премьер Михаил Фёдоров признал, что ВСУ всё чаще начали использовать FPV-дроны, поскольку украинская армия сталкивается с нехваткой снарядов.

Начальник штаба Вооружённых сил Швеции Микаэль Клаэссон заявил, что цены на боеприпасы для украинских войск с февраля 2022 года увеличились примерно в пять—десять раз.

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