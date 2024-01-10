Начальник штаба ВС Швеции: цены на боеприпасы для ВСУ выросли в 5—10 раз
Об этом Клаэссон рассказал в беседе с Sveriges Radio.
«Я не стану приводить конкретные цифры, но речь идёт о росте цен на боеприпасы и другое материальное обеспечение в пять — десять раз», — сказал военный.
Он уточнил, что цены выросли по сравнению с показателями, зафиксированными до начала специальной военной операции на Украине.
Клаэссон назвал сложившуюся ситуацию «достаточно драматичной».
Ранее украинский вице-премьер Михаил Фёдоров признал, что ВСУ всё чаще начали использовать FPV-дроны, поскольку украинская армия сталкивается с нехваткой снарядов.