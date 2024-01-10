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Начальник штаба ВС Швеции: цены на боеприпасы для ВСУ выросли в 5—10 раз

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Начальник штаба Вооружённых сил Швеции Микаэль Клаэссон заявил, что цены на боеприпасы для украинских войск с февраля 2022 года увеличились примерно в пять — десять раз.

Об этом Клаэссон рассказал в беседе с Sveriges Radio.

«Я не стану приводить конкретные цифры, но речь идёт о росте цен на боеприпасы и другое материальное обеспечение в пять — десять раз», — сказал военный.

Он уточнил, что цены выросли по сравнению с показателями, зафиксированными до начала специальной военной операции на Украине.

Клаэссон назвал сложившуюся ситуацию «достаточно драматичной».

Ранее украинский вице-премьер Михаил Фёдоров признал, что ВСУ всё чаще начали использовать FPV-дроны, поскольку украинская армия сталкивается с нехваткой снарядов.

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