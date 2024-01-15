Без обязательств: что стоит за подписанием Украиной и Британией соглашения в сфере обороны

Подписанный Киевом и Лондоном договор в сфере безопасности будет «эталоном», заявил глава украинского кабмина Денис Шмыгаль. По его словам, аналогичные соглашения Украина намерена заключить с рядом других стран. Согласно тексту документа, Британия в течение десяти лет будет оказывать поддержку Украине в сфере обороны. Вместе с тем в договоре отсутствует пункт о непосредственном участии британских войск в боевых действиях на стороне Киева. Аналитики отмечают, что это соглашение не содержит твёрдых гарантий безопасности для Украины и в большей степени является пиар-акцией.

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль назвал «эталонным» заключённый с Великобританией договор в сфере безопасности.

«Чем важно это соглашение. Оно стало эталоном. Очень важно, чтобы в эталоне были включены максимальные гарантии для нашего государства. И так оно и есть... Британия будет поддерживать Украину во время агрессии столько, сколько потребуется», — приводит его слова агентство УНИАН.

Кроме того, по словам политика, Киев планирует подписать аналогичные соглашения с рядом других стран. О возможном заключении подобного договора с Киевом уже заявила посол США на Украине Бриджит Бринк. А в офисе Зеленского сообщили о ведении переговоров по этому вопросу с Румынией и рядом других государств.

Вместе с тем Шмыгаль подчеркнул, что британско-украинский договор в сфере безопасности содержит обоюдные обязательства. По его словам, это означает, что не только Великобритания будет помогать Украине в сфере обороны, но и Киев будет защищать Лондон в случае «нападения» РФ на Великобританию.

«Не только Великобритания должна в течение 24 часов среагировать, если произойдёт агрессия против Украины, Украина также будет защищать своего союзника и партнёра в течение 24 часов, реагировать тем или иным способом для поддержки Великобритании в случае, если Россия захочет атаковать нашего друга, партнёра и союзника», — заявил политик в эфире украинского телемарафона.

Денис Шмыгаль

AP

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По мнению зампреда комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олега Матвейчева, слова Шмыгаля о том, что Украина будет защищать Британию, нельзя воспринимать буквально.

«Текст соглашения посвящён помощи Украине. Видимо, в документе по умолчанию предполагается, что Украина помогает Западу уже тем, что убивает русских. Это, как сказал один из американских конгрессменов, лучшая инвестиция для Запада. Британцы платят, чтобы украинцы убивали русских, наносили вред России. В соглашении это, конечно, не прописывается», — пояснил собеседник RT.

«Повышение оперативной совместимости»

Напомним, соглашение между Украиной и Соединённым Королевством в сфере безопасности было подписано 12 января в ходе визита британского премьера Риши Сунака в Киев. На совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским глава кабмина заявил, что «это первая из серии новых двусторонних гарантий в сфере безопасности, обещанных Украине 30 странами».

Как отмечается в соглашении, Лондон и Киев «будут работать сообща над обеспечением устойчивой силы, способной защищать Украину сейчас и сдерживать российскую агрессию в будущем». Предполагается, что достигаться это будет «посредством непрерывного предоставления помощи в сфере безопасности и современной военной техники (для противодействия России. — RT) в сухопутной, воздушной, морской, космической и киберпространственной средах».

Риши Сунак и Владимир Зеленский на пресс-конференции

AP

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В документе уточняется, что приоритет при этом будет отдаваться противовоздушной обороне, артиллерии, огневым средствам дальнего радиуса действия и бронетехнике. В этот список «по мере необходимости» может войти и боевая авиация. Кроме того, Лондон будет содействовать ВСУ в «повышении оперативной совместимости с евро-атлантическими партнёрами».

Помимо этого, в соглашении говорится о намерении Британии оказать помощь Украине в развитии флота и военной промышленности.

В документе анонсировано выделение в 2024 году британской военной помощи Украине на сумму £2,5 млрд. Это чуть больше, чем предоставлялось Киеву до сих пор: в 2022 и 2023 годах режим Зеленского получал от Британии по £2,3 млрд.

В дополнение ко всему Лондон обязуется оказывать политическое содействие Киеву на международной арене, в том числе в вопросе антироссийских санкций и продвижении так называемой формулы мира Зеленского. Наряду с этим Британия пообещала поддерживать Киев в гуманитарной и экономической сферах, а также в борьбе с преступностью.

Договором предусмотрен и порядок действий на случай «вооружённой атаки» РФ на Украину в будущем. При таком развитии событий, указано в тексте, по запросу одной из сторон в течение 24 часов будут проведены консультации о мерах по противодействию или сдерживанию агрессии.

«В данных обстоятельствах, действуя в соответствии со своими правовыми и конституционными требованиями, Великобритания обязуется: предоставлять Украине оперативную и устойчивую помощь в сфере безопасности, современную военную технику во всех средах по мере необходимости, а также экономическую поддержку, налагать экономические и другие издержки на Россию, консультироваться с Украиной о её потребностях в процессе того, как она реализует своё право на самооборону», — говорится в соглашении.

«Условная защита»

Как отмечает старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения Института общественных наук РАНХиГС Сергей Маргулис, Великобритания не включила в договор пункт о прямом участии в конфликте на стороне Украины. По его мнению, это означает, что Киев в рамках этого соглашения не получает никаких реальных гарантий безопасности.

«Великобритания подписанием этого соглашения не берёт на себя абсолютно никаких обязательств касательно обеспечения гарантий безопасности Киева, в нём не идёт речь о размещении британских войск на территории Украины. Что самое забавное, в документе говорится о каком-то будущем нападении на Украину. И это в то время, когда вопрос суверенитета Украины уже сейчас находится под очень большим вопросом. Это чистый популизм», — сказал эксперт в комментарии RT.

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Аналогичного мнения придерживается Олег Матвейчев. Эксперт, в частности, обратил внимание на то, что Лондон в случае невыполнения условий договора не понесёт никакой ответственности.

«Гарантии подразумевают, что если сторона договора не исполняет свои обязательства, то на неё налагаются какие-то санкции. В соглашении же между Британией и Украиной ничего подобного нет», — пояснил парламентарий.

При этом он добавил, что Британия в любом случае не смогла бы дать твёрдых гарантий безопасности Украине, поскольку даже вступление страны в Североатлантический альянс будет лишь «условной защитой».

«Даже если бы Украина вступила в НАТО, это было бы условной гарантией безопасности. Формально в Североатлантическом договоре декларируется принцип коллективной обороны, однако на практике этот пункт ещё ни разу не применялся. И ещё неизвестно, сработает ли эта договорённость в случае реальной угрозы. Захотят ли простые американцы умирать, к примеру, за каких-нибудь финнов? Ведь они даже не знают, где находится Финляндия», — рассуждает Матвейчев.

«Одни поражения, потери и мобилизации»

По мнению экспертов, договор Лондона и Киева во многом подразумевает те меры, которые Британия и так уже принимает для помощи Украине. В связи с этим аналитики полагают, что подписание этого документа преследовало исключительно пропагандистские цели. В частности, политолог Иван Мезюхо в беседе с RT назвал этот договор пиар-акцией.

«На фоне того, что на Украине не хватает как тяжёлого, так и лёгкого вооружения, вместо новых партий танков и боеприпасов украинскому обществу демонстрируется этот договор — «кушайте, не обляпайтесь». Проще заключить договор, чем немедленно поставить Abrams, F-16 и достаточное количество боеприпасов», — сказал эксперт.

Лондон

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© Paul Panayiotou

Между тем, отмечают аналитики, Киев пытается внутри страны преподнести подписание этого соглашения как большое достижение режима Зеленского.

«Об этом соглашении на Украине говорят во всех СМИ. Оно нужно для того, чтобы хоть как-то вдохновить несчастных украинцев, которые привыкли к тому, что у них всю осень были только плохие новости: одни поражения, потери и мобилизации. В этих условиях режиму Зеленского нужна некая условно позитивная новость, чтобы преподнести её украинцам как свет в конце тоннеля», — полагает Олег Матвейчев.

В свою очередь, Сергей Маргулис констатирует, что Британия использует подписание соглашения в своих интересах.

«Договор носит демонстративный характер. Для Киева это способ подбодрить общество в условиях, когда идёт довольно тяжёлая мобилизация и когда боевой настрой украинцев снижается. Киевский режим тут использует стандартную формулу про «весь мир с нами». Для Британии же это демонстрация того, что Лондон продолжает курс на поддержку Украины. Британцам это важно, поскольку на Западе этот курс по-прежнему является мейнстримом», — резюмировал аналитик.