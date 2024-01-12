Великобритания обязалась поддерживать Украину на протяжении десяти лет

Великобритания в рамках договора о сотрудничестве в сфере безопасности обязалась на протяжении десяти лет поддерживать Украину.

«Это соглашение действует десять лет со дня его подписания… Великобритания продолжит поддержку Украины в течение десятилетнего срока этого соглашения», — говорится в документе, который подписали в Киеве британский премьер Риши Сунак и Владимир Зеленский.

Кроме того, соглашение подразумевает сотрудничество Киева и Лондона в военной сфере. Великобритания будет оказывать Украине консультации и поможет в развитии современных ВС.

Также сообщалось, что Британия поставит Украине дальнобойные ракеты и боеприпасы для артиллерии.

Ранее стало известно, что Сунак прибыл в Киев с официальным визитом.