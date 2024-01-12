Британия поставит Украине дальнобойные ракеты и боеприпасы для артиллерии
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Об этом сообщает «СТРАНА.ua».
Во время визита в Киев Сунак объявил о выделении пакета помощи для Киева на £2,5 млрд.
«В него войдут сотни тысяч снарядов, противотанковые средства, ракеты дальнего радиуса действий, подготовка украинских военных», — пишет украинское издание.
Также об этом сообщает украинская газета «Европейская правда».
По её данным, пакет помощи будет включать в себя в том числе «дополнительное оборудование к ПВО».
«Также будут проведены учения для ещё тысяч украинских военных», — сказал британский премьер.
Ранее стало известно, что Сунак прибыл в Киев с официальным визитом.