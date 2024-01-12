Британия поставит Украине дальнобойные ракеты и боеприпасы для артиллерии

Британия выделит для Украины новый пакет военной помощи. Он предусматривает поставки дальнобойных ракет, артиллерийских боеприпасов и противотанковых средств, заявил британский премьер-министр Риши Сунак.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

Во время визита в Киев Сунак объявил о выделении пакета помощи для Киева на £2,5 млрд.

«В него войдут сотни тысяч снарядов, противотанковые средства, ракеты дальнего радиуса действий, подготовка украинских военных», — пишет украинское издание.

Также об этом сообщает украинская газета «Европейская правда».

По её данным, пакет помощи будет включать в себя в том числе «дополнительное оборудование к ПВО».

«Также будут проведены учения для ещё тысяч украинских военных», — сказал британский премьер.

Ранее стало известно, что Сунак прибыл в Киев с официальным визитом.