Эксперты сочли пиар-акцией соглашение Британии и Украины о безопасности

Соглашение по «гарантиям безопасности», подписанное Киевом и Лондоном, — это пиар-акция, считает политолог Иван Мезюхо. В беседе с RT он отметил, что о победе Украины никто даже не помышляет.

«На фоне того, что на Украине не хватает как тяжёлого, так и лёгкого вооружения, вместо новых партий танков и боеприпасов украинскому обществу демонстрируется этот договор — «кушайте, не обляпайтесь». Проще заключить договор, чем немедленно поставить Abrams, F-16 и достаточное количество боеприпасов», — рассказал эксперт.

По мнению политолога Александра Дудчака, соглашение только подтверждает, что Запад хочет видеть Украину «горячей».

«Британия — основной идеолог этого конфликта, который контролируют и офис президента, и украинское ГУР. Её [Украину] будут пытаться использовать, чтобы вести борьбу с Россией», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Великобритания в рамках договора о сотрудничестве в сфере безопасности обязалась на протяжении десяти лет поддерживать Украину.

Лондон вместе с этим не включил в договор с Киевом положение о прямом участии в конфликте.