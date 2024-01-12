Лондон не включил в договор с Киевом положение о прямом участии в конфликте

Великобритания не включила никаких пунктов о прямом участии в конфликте в договор с Украиной, говорится в тексте подписанного сторонами документа.

В документе сказано, что британские власти согласились предоставить Киеву помощь для «защиты и восстановления территориальной целостности» в её признанных международным сообществом границах. Также Лондон окажет помощь «в защите, восстановлении национальной экономики и защите её населения».

Кроме того, Украина получит поддержку в развитии украинской армии, её противовоздушной обороны, артиллерии, а также средств огневого поражения дальнего действия».

Ранее сообщалось, что Великобритания в рамках договора о сотрудничестве в сфере безопасности обязалась на протяжении десяти лет поддерживать Украину.