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Лондон не включил в договор с Киевом положение о прямом участии в конфликте

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Великобритания не включила никаких пунктов о прямом участии в конфликте в договор с Украиной, говорится в тексте подписанного сторонами документа.
Лондон не включил в договор с Киевом положение о прямом участии в конфликте
  • Gettyimages.ru
  • © Richard Baker

В документе сказано, что британские власти согласились предоставить Киеву помощь для «защиты и восстановления территориальной целостности» в её признанных международным сообществом границах. Также Лондон окажет помощь «в защите, восстановлении национальной экономики и защите её населения».

Кроме того, Украина получит поддержку в развитии украинской армии, её противовоздушной обороны, артиллерии, а также средств огневого поражения дальнего действия».

Ранее сообщалось, что Великобритания в рамках договора о сотрудничестве в сфере безопасности обязалась на протяжении десяти лет поддерживать Украину.

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