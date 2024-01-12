Лондон не включил в договор с Киевом положение о прямом участии в конфликте
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В документе сказано, что британские власти согласились предоставить Киеву помощь для «защиты и восстановления территориальной целостности» в её признанных международным сообществом границах. Также Лондон окажет помощь «в защите, восстановлении национальной экономики и защите её населения».
Кроме того, Украина получит поддержку в развитии украинской армии, её противовоздушной обороны, артиллерии, а также средств огневого поражения дальнего действия».
Ранее сообщалось, что Великобритания в рамках договора о сотрудничестве в сфере безопасности обязалась на протяжении десяти лет поддерживать Украину.