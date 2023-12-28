«Коррупционная дыра»: США не могут отследить судьбу переданных Украине десятков миллиардов долларов

В распоряжении RT оказались материалы рассекреченного отчёта генерального инспектора Государственного департамента США, в которых анализируются затраты на военную поддержку Украины. Из отчёта, в частности, следует, что с начала СВО Киев получил по линии Госдепа не менее $44 млрд. Это самая значительная часть из общего потока американских вливаний в Украину, составивших за 2022—2023 годы как минимум $75,4 млрд. Пентагон, согласно официальным данным, с 2022-го ежегодно финансирует украинскую оборонку почти на $13 млрд. В Госдепе, однако, признаются, что могут подтвердить целевое использование только в отношении $1,5 млрд. Мониторинг оставшихся миллиардов осложняется «из-за военных условий». По мнению политологов, неподконтрольность трат на Украину становится всё более веским информационным оружием в самой Америке, где внутренняя предвыборная повестка теснит внешнеполитическую.

Как отмечается в отчёте генерального инспектора Госдепа США, начиная с момента «полномасштабного вторжения России на Украину» Вашингтон выделил на военную поддержку Киева около $44,2 млрд.

Только по линии Пентагона, по подсчётам RT, в 2022 году прошли средства для украинских военных на сумму $12,725 млрд, в 2023-м — на $12,7 млрд.

Всего же с 2014 года Украина получила «более $47 млрд военной помощи», а если учитывать невоенную, то не менее $75 млрд.

Помимо внушительных сумм, в отчёте Госдепа сообщается о серьёзных недостатках в работе американского посольства в Киеве, вызванных «кадровыми ограничениями» и «деятельностью в условиях военного времени».

В рассекреченном докладе также поясняется, что данные сложности привели к плачевной ситуации: профильные бюро Госдепартамента не смогли разработать эффективные методические указания и показатели для отслеживания потоков финансовой помощи США на украинском направлении.

В итоге ведомство не знает, дошла ли большая часть этой помощи до адресата. Подтвердить целевое использование средств департамент готов только в отношении $1,54 млрд.

«Коррупция в украинском правительстве и частном секторе создаёт риски, требуется тщательный надзор», — отмечается в документе.

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На особых условиях

В докладе отмечается также цифра $350 млн — столько потрачено на проекты, которые в итоге попросту некому было мониторить. Для этих проектов не было предусмотрено никакого внешнего или местного аудита, их отслеживание проходило исключительно в удалённом режиме.

Это привело к невозможности оценить то, как тратились деньги и был ли вообще достигнут заявленный результат.

Аудиторы также зафиксировали внутренние проблемы в самой структуре Госдепартамента, которые фактически привели к тому, что точные суммы направляемых на Украину средств неизвестны.

Дело в том, что из-за сложностей бюджетного процесса Госдепартамент проводит постоянную перегруппировку средств и их перераспределение из других программ. Однако эти данные не вносятся ведомством в сводные таблицы, и офис генерального инспектора отмечает, что эти ежемесячные изменения в финансировании невозможно отследить.

В отчёте говорится, что бюро по бюджету и планированию Госдепартамента с момента начала СВО создало специальный внутренний бухгалтерский код. Тем не менее «Госдепартамент не использовал этот учётный код для отслеживания обязательств по базовым ассигнованиям и перенаправленным на Украину средствам из других программ».

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Несубъектная Украина

В разговоре с RT председатель Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович полагает, что проведение аудита и появление отчётов о неэффективном расходовании американских средств на Украине стало результатом политических сдвигов на самом Западе.

«Отчёт стал следствием, а не причиной обсуждения коррупции на Украине, и в основе его рассекречивания лежит изменение политической конъюнктуры на Западе, нарастание усталости от финансовой поддержки Киева. Для подкрепления тезисов о необходимости сокращения финансирования Украины как раз и публикуются подобные материалы о коррупции, неэффективных тратах, хищениях или даже контрабанде оружия с Украины в третьи страны», — подчёркивает политолог.

Эксперт также связал возросший интерес американских контролирующих органов к аудиту трат на украинском треке с приближающимися президентскими выборами в США.

«В следующем году в США президентские выборы, идёт активное внутриполитическое противостояние демократов и республиканцев. Киев тут просто разменная монета, совершенно несубъектный персонаж, который используется для атак на администрацию Байдена. В принципе, Украина и так с 2014 года стала коррупционной дырой, в которой пропадали миллиарды долларов, выделяемых США сначала для совершения госпереворота, а затем для борьбы с Россией и русскоязычными жителями юго-востока страны», — подчёркивает Мендкович.

Как ранее сообщал RT, семья Зеленского получила незадекларированный доход в размере $8,58 млн через офшор в Белизе, контролируемый его супругой Еленой Зеленской.