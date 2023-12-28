«Коррупционная дыра»: США не могут отследить судьбу переданных Украине десятков миллиардов долларов
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Как отмечается в отчёте генерального инспектора Госдепа США, начиная с момента «полномасштабного вторжения России на Украину» Вашингтон выделил на военную поддержку Киева около $44,2 млрд.
Только по линии Пентагона, по подсчётам RT, в 2022 году прошли средства для украинских военных на сумму $12,725 млрд, в 2023-м — на $12,7 млрд.
Всего же с 2014 года Украина получила «более $47 млрд военной помощи», а если учитывать невоенную, то не менее $75 млрд.
Помимо внушительных сумм, в отчёте Госдепа сообщается о серьёзных недостатках в работе американского посольства в Киеве, вызванных «кадровыми ограничениями» и «деятельностью в условиях военного времени».
В рассекреченном докладе также поясняется, что данные сложности привели к плачевной ситуации: профильные бюро Госдепартамента не смогли разработать эффективные методические указания и показатели для отслеживания потоков финансовой помощи США на украинском направлении.
В итоге ведомство не знает, дошла ли большая часть этой помощи до адресата. Подтвердить целевое использование средств департамент готов только в отношении $1,54 млрд.
«Коррупция в украинском правительстве и частном секторе создаёт риски, требуется тщательный надзор», — отмечается в документе.Также на russian.rt.com «В России этого не простят»: как русскоязычные эмигранты в Испании спонсируют ВСУ при поддержке Ходорковского
На особых условиях
В докладе отмечается также цифра $350 млн — столько потрачено на проекты, которые в итоге попросту некому было мониторить. Для этих проектов не было предусмотрено никакого внешнего или местного аудита, их отслеживание проходило исключительно в удалённом режиме.
Это привело к невозможности оценить то, как тратились деньги и был ли вообще достигнут заявленный результат.
Аудиторы также зафиксировали внутренние проблемы в самой структуре Госдепартамента, которые фактически привели к тому, что точные суммы направляемых на Украину средств неизвестны.
Дело в том, что из-за сложностей бюджетного процесса Госдепартамент проводит постоянную перегруппировку средств и их перераспределение из других программ. Однако эти данные не вносятся ведомством в сводные таблицы, и офис генерального инспектора отмечает, что эти ежемесячные изменения в финансировании невозможно отследить.
В отчёте говорится, что бюро по бюджету и планированию Госдепартамента с момента начала СВО создало специальный внутренний бухгалтерский код. Тем не менее «Госдепартамент не использовал этот учётный код для отслеживания обязательств по базовым ассигнованиям и перенаправленным на Украину средствам из других программ».Также на russian.rt.com «Обманывал своих избирателей»: «борец с коррупцией» Зеленский получил через офшоры $8,6 млн незадекларированных средств
Несубъектная Украина
В разговоре с RT председатель Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович полагает, что проведение аудита и появление отчётов о неэффективном расходовании американских средств на Украине стало результатом политических сдвигов на самом Западе.
«Отчёт стал следствием, а не причиной обсуждения коррупции на Украине, и в основе его рассекречивания лежит изменение политической конъюнктуры на Западе, нарастание усталости от финансовой поддержки Киева. Для подкрепления тезисов о необходимости сокращения финансирования Украины как раз и публикуются подобные материалы о коррупции, неэффективных тратах, хищениях или даже контрабанде оружия с Украины в третьи страны», — подчёркивает политолог.
Эксперт также связал возросший интерес американских контролирующих органов к аудиту трат на украинском треке с приближающимися президентскими выборами в США.
«В следующем году в США президентские выборы, идёт активное внутриполитическое противостояние демократов и республиканцев. Киев тут просто разменная монета, совершенно несубъектный персонаж, который используется для атак на администрацию Байдена. В принципе, Украина и так с 2014 года стала коррупционной дырой, в которой пропадали миллиарды долларов, выделяемых США сначала для совершения госпереворота, а затем для борьбы с Россией и русскоязычными жителями юго-востока страны», — подчёркивает Мендкович.
Как ранее сообщал RT, семья Зеленского получила незадекларированный доход в размере $8,58 млн через офшор в Белизе, контролируемый его супругой Еленой Зеленской.