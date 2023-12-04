«Обманывал своих избирателей»: «борец с коррупцией» Зеленский получил через офшоры $8,6 млн незадекларированных средств

Неоднократно выступавший против «офшоризации элит» и пришедший к власти под лозунгами борьбы с мздоимством Владимир Зеленский, как выяснилось, сам оказался в центре крупной коррупционной истории. Согласно полученным RT отчётным документам, не позднее 2020 года его семья получила незадекларированный доход в размере $8,58 млн через офшор в Белизе, контролируемый супругой Еленой Зеленской. Коррупционная составляющая всегда была «основным хлебом» для украинской политической элиты, отмечают опрошенные редакцией эксперты. Став её частью, молодой человек без опыта государственной деятельности предпочёл просто забыть о своём «служении народу», подчёркивают политологи.

«Нужно усилить ответственность за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации (чиновниками)», — заявил в декабре 2020 года Зеленский на заседании Совета национальной безопасности и обороны, когда презентовал проект соответствующих изменений в уголовный и административный кодексы.

А через полгода после этого принадлежащий жене Зеленского кипрский офшор Aldorante отразил в отчёте за 2020 год транш на $8,58 млн. Эти деньги были оформлены как беспроцентный заём от офшора из Белиза под названием Film Heritage, Inc.

Это означает, что у Film Heritage образовались наличные средства в этом размере и она ссудила их своей материнской компании Aldorante.

Срок погашения при этом неоднократно сдвигался и последним решением был установлен на двухлетний период, отсчитывая с декабря 2021 года.

Кипрская фирма Aldorante была учреждена в 2012 году. Её совладельцами в равных долях стали Владимир и Елена Зеленские. Данные об этом сохранились в архиве реестра Кипра, также жена Зеленского указывала эту фирму в своих декларациях, уже став первой леди Украины.

С 2019 года Зеленская стала единственной собственницей Aldorante, согласно кипрскому реестру.

Она же является единственным бенефициаром офшора Film Heritage. Об этом писали The Guardian и OCCRP*. Наконец, это было прямо указано в официальной декларации Владимира Зеленского. Кроме того, белизская фирма обозначена в документах кипрской Aldorante как «дочернее лицо» последней.

И хотя обе фирмы были отражены в декларации Зеленского, сведения о многомиллионном переводе в долларах, прошедшем по их счетам, в декларациях отсутствовали. В 2020-м Зеленский задекларировал доход в размере $678 тыс., а его супруга — $128 тыс.

Также на russian.rt.com Раскол киевского режима: чего ждать от негласного конфликта Зеленского с Залужным

Кредитный трюк

Недобросовестные собственники бизнеса маскируют под займы безвозвратное финансирование или вывод дивидендов, говорит заслуженный юрист России Иван Соловьёв, который во время службы в МВД расследовал экономические преступления.

«Беспроцентные займы без срока погашения, выданные собственной «дочке», на самом деле могут оказаться скрытым переводом заработанных средств, дивидендов и так далее, — объясняет заслуженный юрист России. — Не исключено, что Зеленские по совету налоговых консультантов воспользовались лазейками в законодательстве, чтобы таким образом вывести свои доходы. Ведь если провести их как кредит, не нужно платить налоги на прибыль или на дивиденды».

По словам эксперта, с большой вероятностью этот кредит ещё несколько лет повисит на балансе, а затем будет списан как невозвратный. Ну а подавать в суд сами на себя для взыскания средств Зеленские вряд ли будут. Прямого нарушения в этом нет, фирмы вправе кредитовать друг друга, а доказать умысел на уклонение от уплаты налогов кипрским властям будет тяжело.

«Здесь вопрос скорее этический, — отмечает эксперт. — Зеленский шёл во власть с лозунгами о борьбе с коррупцией и со стереотипными олигархами, выводящими средства за рубеж. Но оказалось, что говорить и делать самому — не одно и то же. Выходит, он обманывал и сам себя, и своих избирателей».

По словам Соловьёва, получается, что Зеленский ищет относительно легальные способы не платить налоги в своей стране.

«Но если Зеленский не платит налоги в своей стране, то какой он президент? — рассуждает юрист. — И во-вторых, выясняется, что и в офшорной гавани он применяет схемы, которые помогают ему платить меньше налогов».

Итальянская дача Зеленских

По состоянию на 2021 год финансовое положение Aldorante сложно назвать стабильным.

Согласно тому же годовому отчёту, обязательства компании превосходят активы более чем на $2,1 млн. Это вызывает существенную неопределённость в её способности продолжать деятельность, пишут независимые аудиторы в отчёте Aldorante. По их словам, функционирование компании зависит только от «продолжающейся финансовой поддержки» акционеров.

Одновременно из документов стало известно, сколько получают Зеленские со своей виллы в «городе русских миллиардеров» Форте-деи-Марми в Италии. На фешенебельном курорте 2,5 тыс. домов (30%) принадлежит обеспеченным россиянам. Среди них, как сообщали СМИ, Олег Тиньков, Роман Абрамович, Евгений Кафельников и Олег Дерипаска.

Согласно отчёту, ежегодно итальянская компания San Tommaso, SRL платила кипрской по $61 тыс. (эквивалент 5—6 млн рублей). Эта фирма владеет виллой Зеленских в Тоскане и обслуживает её.

Фирма и имущество задекларированы: согласно опубликованным данным, площадь дома составляет 413 кв. м, в нём 15 комнат. Супруги приобрели недвижимость в августе 2015 года. Согласно финансовой декларации за 2018 год, поместье обошлось Зеленским в €3,2 млн.

Дом Зеленских по крайней мере два сезона сдавался на лето, по состоянию на сентябрь 2022 года его можно было арендовать целиком. Поэтому весьма вероятно, что платежи в пользу Aldorante от итальянской компании — это доход от сдачи в аренду поместья.

Также на russian.rt.com «Дистанционное воздействие»: как несистемная оппозиция за рубежом готовится к выборам президента России

Коррупция как основа

Последняя антикоррупционная декларация Зеленского была обнародована в марте 2021 года и касалась налогового периода за предыдущий, 2020 год. Тогда совокупный доход семьи Зеленского составил 22,74 млн гривен, что в долларовом эквиваленте равнялось $806 тыс.

Сколько заработал Зеленский в последующие годы, неизвестно. После начала СВО электронное декларирование доходов, существовавшее на Украине с 2016 года, было приостановлено в связи с введением военного положения. Лишь в октябре 2023 года под давлением Запада, требовавшего прозрачности деклараций как меры борьбы с коррупцией, Зеленский подписал закон о возобновлении публичного доступа к реестру деклараций.

Скрывая миллионы долларов, проходящие через офшоры, Зеленский нарушает антикоррупционные нормы, за которые публично так рьяно борется, говорит юрист Соловьёв.

«В правовом государстве обнародование этих сведений стало бы поводом если не для проверки правоохранительных органов, то по крайней мере для парламентского или иного расследования, проводимого публичными институтами, — полагает эксперт. — В случае с Украиной эти сведения могут быть использованы оппонентами Зеленского, чтобы ослабить его позиции перед выборами».

Коррупция — неотъемлемая часть украинской политической системы, поясняет политический эксперт Владимир Джаралла, специализирующийся на внутренней и внешней политике Украины.

«Коррупция составляет основу украинского государства, — объясняет политолог. — Это коррупция вертикальная, то есть поборы от местной администрации ручейками стекаются к более высокопоставленным чиновникам и заканчиваются на Зеленском и его окружении. Поэтому, если убрать коррупцию из власти, украинское государство распадётся».

С коррупцией, особенно в период СВО, ситуация на Украине сложилась неблагоприятная. Регулярно появляются новости о возбуждении дел на высокопоставленных украинских военных, материально ответственных, которые допускают растраты или получают взятки.

Летом стало известно, что военком Одесской области Евгений Борисов подозревается в злоупотреблении служебным положением и коррупции. У него нашли премиальные автомобили и виллу в Испании за $4 млн.

Перед этим, в феврале 2023 года, заместителю главы Минобороны Украины Вячеславу Шаповалову предъявили обвинения в растрате. По предварительным данным, он закупал продукты для военных по завышенным ценам и приобретал для них некачественное обмундирование.

Также на russian.rt.com Ненадёжный фундамент: Ходорковский вложил $10 млн в строительство небоскрёба в Киеве и оказался под угрозой санкций

Именно на фоне коррупционных скандалов в армии и было принято решение об увольнении министра обороны Украины Алексея Резникова, писал Der Spiegel. По словам политического эксперта Джараллы, решение было принято под давлением Запада.

«Именно в тот период, когда для Украины так важны были поставки горюче-смазочных материалов и прочих ресурсов для армии, выяснилось, что эти ресурсы безбожно разворовываются, — объясняет эксперт. — И американцы, которые больше всего тратили на украинскую армию, пришли в бешенство, когда проследили всю эту цепочку — от условных прапорщиков до Резникова, которые даже и не думали скрывать свои операции».

Коррупция ослабляет украинскую военную машину, продолжает Джаралла, давая российским войскам больше факторов для победы.

«Ворованные ГСМ, некачественное обмундирование и другие ресурсы, безусловно, отрицательно влияют на обороноспособность страны, — говорит эксперт. — Парадокс в том, что и без коррупции нынешняя украинская армия существовать не сможет».

Жажда славы

Вокруг семьи Владимира Зеленского не первый год возникают скандалы, связанные с тратами больших сумм, чем было задекларировано.

В сентябре 2023-го сначала американские, затем российские и украинские СМИ обратили внимание на историю продавщицы бутика Cartier в Нью-Йорке. Афроамериканка была уволена оттуда после жалобы недовольной клиентки, причём, как утверждала девушка, никаких нарушений профессиональной этики и правил общения с клиентами с её стороны не было.

Клиенткой, оставившей жалобу, оказалась супруга Владимира Зеленского. В доказательство своих слов продавец опубликовала в соцсетях копию чека на $1,1 млн, оплаченного госпожой Зеленской. Та купила три товара стоимостью $340 тыс. в среднем каждое: ожерелье, браслет и серьги из белого золота, инкрустированные бриллиантами.

Как было указано выше, в декларациях четы подобные суммы отсутствовали.

А летом 2023-го египетский журналист Мохаммед Аль-Алави опубликовал документы, согласно которым тёща Зеленского Ольга Кияшко в мае 2023 года купила виллу на берегу Красного моря стоимостью порядка $5 млн. Дом располагается в «городе миллионеров» Эль-Гуна. Здесь скупают недвижимость знаменитости — например, дом там есть у актрисы Анджелины Джоли. По предположению Аль-Алави, деньги, на которые была куплена недвижимость, могли быть выведены из тех сумм, которые Запад направлял на военную помощь Украине.

Тот факт, что Зеленский, обещавший бороться со злом в виде коррупции, сам примкнул к нему, экспертов не удивляет.

«Зеленский — амбициозный, но слабовольный человек. Он привык к славе и жаждет её, поэтому он легко вписался в эту вертикаль, — говорит политический эксперт Джаралла. — Для него политика — очередной спектакль, где он играет роль».

* «Ассоциация развития журналистики» (JDN; США), учредитель «Центра исследования коррупции и оргпреступности» (OCCRP) признана нежелательной в России организацией.