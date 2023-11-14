Ненадёжный фундамент: Ходорковский вложил $10 млн в строительство небоскрёба в Киеве и оказался под угрозой санкций
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В 2019 году на профильных порталах о недвижимости в Киеве анонсировали строительство 27-этажного небоскрёба на правом берегу Днепра. Проект назывался Bereg Residence. Застройщиком выступила британская ветвь группы компаний Quadrum Global со штаб-квартирой в США.
Покупателям будущего дома в десяти минутах от центра обещали закрытую территорию площадью 1 га, с футбольным и баскетбольным полями, детскими площадками, террасой и аллеей для прогулок. Из квартир должны были открываться виды на Днепр, магазин «Икеа» либо проспект Степана Бандеры**. Сдачу проекта запланировали на IV квартал 2023 года.
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Но в феврале 2022 стройку остановили. Другие застройщики в том же районе (RT проверил по местным сайтам недвижимости) уже через полгода-год продолжили возводить дома. Но Quadrum до сих пор так и не открыл продажу квартир и не возобновил строительные работы.
Последнее обновление на сайте датировано январём 2022 года. К тому моменту успели построить семь этажей без коммуникаций. На сайтах по недвижимости висят уведомления о том, что продажи в этом ЖК не ведутся.
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Бенефициар с поличным
Связь Ходорковского и других акционеров «ЮКОСа» с группой Quadrum многократно подтверждали журналисты. О контроле МБХ над бизнесом Quadrum писал российский Forbes, «Ведомости» и другие федеральные издания. Главным источником фактуры для них были документы, выложенные в 2015 году на сайт администрации Майами, перед властями которого Ходорковский с коллегами раскрыли цепочку истинных выгодополучателей.
После этого документы с сайта удалили, а вместо них вывесили новый вариант — уже без фамилий бенефициаров. Но у RT сохранилась копия.
Quadrum Global управляет фондом Quadrum Atlantic SPC, среди совладельцев которого администрация Майами-бич указала шесть трастов c острова Гернси. В числе бенефициаров указан Ходорковский, который осуществляет контроль через Corbiere Trust. RT уже рассказывал о связях этого траста с покупкой поместья МБХ под Лондоном и лоббированием интересов олигарха в cенате США. Помимо Ходорковского, в документах фигурируют другие бывшие акционеры «ЮКОСа»: Платон Лебедев (Mensa Trust), Владимир Дубов (Draco Trust и Dolphin Trust) и Михаил Брудно (Aquarius Trust и Auriga Trust).
Размер активов Quadrum по всему миру — $2 млрд, по данным с сайта.
Генеральным директором головного юрлица Quadrum числится Олег Павлов, имеющий британское подданство. Раньше Павлов был консультантом от банка UBS при «ЮКОСе», напомнил основатель портала «Приговор», журналист Сергей Соколов, который с 1990-х делал расследования про эту нефтяную компанию. Павлов «пользовался высоким уровнем доверия» у акционеров, присутствовал на совещаниях самого высокого уровня, отмечает Соколов.
С Кипра — в Днепр
RT выяснил, сколько уже было потрачено на строительство, сколько стоил проект целиком, а также из каких источников шло финансирование.
На сайте раскрытия информации застройщиков Украины выложены проектная документация и наименования юрлиц-подрядчиков, ведущих стройку. Ими оказались киевские ООО «Вiсла» и ООО «Валдiс Плюс». 100% в обеих компаниях в 2019 году получил кипрский офшор Bereg Investments, по данным украинского и кипрского реестров юрлиц.
В годовых отчётах этого офшора за 2019, 2020 и 2021 годы, с которыми ознакомился RT, британская компания Quadrum Group Limited значится как аффилированное лицо. Прямым учредителем кипрской является венгерская компания Centralus Investments.Также о связи с Quadrum прямо говорится на сайте застройщика.
С момента получения контроля над украинскими «Вiслой» и «Валдiс Плюс» кипрский офшор вложил в них не менее $10 млн, следует из данных реестра. По среднему курсу на 2021 год это составляло 736 млн рублей.
Из них $6,2 млн составили вложения в уставный капитал организаций и ещё $3,86 млн — займы, которые Bereg Investments выдал украинским строителям в рамках кредитной линии.
Общий размер кредитной линии, то есть кармана, из которого они могли бы черпать средства, для «Валдiс Плюс» составил $35 млн и $10 млн — для «Вiслы». Всеми доступными средствами они, однако, не воспользовались.
Надежда на взятки
Вскоре после начала СВО (точная дата не указана) компания Quadrum появилась на официальном государственном украинском сайте «Война и санкции». Первым на это обратило внимание издание «Приговор».
Сайт этот был создан Министерством иностранных дел и Национальным агентством по предотвращению коррупции Украины. Проект ставит своей целью расширение антироссийских санкций. А также ведёт полную базу всех лиц, на которых украинские санкции уже наложены или только могут быть применены в будущем.
Экспертную поддержку сайта осуществляет «Международная рабочая группа по санкциям против Российской Федерации», более известная как группа Ермака — Макфола.
Британская компания Quadrum попала в раздел «Кандидатов на санкции». Это значит, что ни одна страна ещё не ввела в отношении неё и других кандидатов санкции, но украинские функционеры работают над тем, чтобы их наложить. Вот как описана деятельность Quadrum на страничке «кандидата».
«Конечный бенефициарный собственник Михаил Ходорковский, — пишут авторы сайта, орфография и пунктуация сохранена. — Ходорковский заработал свой капитал в России, имея долю в нефтяной компании. Компания создана благодаря тесным связям с режимом».Также на russian.rt.com «Маскировка собственности»: британская усадьба Ходорковского за £6 млн отдана в залог швейцарскому банку
При этом с начала СВО Михаил Ходорковский встал на сторону Украины и тратит крупные суммы на создание «шелтеров» и консультационную помощь мигрантам с Украины и из России, писал RT. Правда, предоставляет эту поддержку в основном в обмен на политический активизм.
Эксперт по внутренней и внешней политике Украины Владимир Джаралла отмечает, что инвестиции в украинский бизнес всегда были высокорисковым предприятием.
«Политическое поле Украины похоже на банку с пауками. Там всегда идёт противостояние между ветвями власти, и даже внутри самих ветвей, — поясняет эксперт. — Каждый действует в своих интересах, и сейчас эти интересы поменялись. Та Украина, в которую инвестировал Ходорковский в начале строительства, отличается от Украины образца 2023 года».
Поэтому ничего удивительно в том, что так произошло с инвестициями Ходорковского, нет. Скорее всего, предполагает Джаралла, украинские власти решили в одностороннем порядке поменять условия инвестиционных соглашений или выдвинули требования, которые трудно было удовлетворить.
Украинские санкции имеют реальную силу внутри самой Украины, поэтому, если их наложат, у Ходорковского действительно начнутся проблемы, говорит Джаралла.
«Правда, с помощью взяток судьям и другим ответственным лицам эти проблемы, скорее всего, удастся решить, — отмечает эксперт. — В конце концов, откроет ещё один офшор, замаскирует своё участие, потратится на адвокатов и консультантов».
Не стоит применять к украинским элитам привычные нормы делового этикета и обязательств, говорит член комиссии Госдумы по противодействию иностранному вмешательству, депутат Олег Матвейчев. Никакая поддержка, которую Ходорковский оказывал украинским гражданам, по мнению депутата, роли не сыграет.Также на russian.rt.com «Армия для информационной войны с Россией»: Ходорковский потратил на бежавших от мобилизации соотечественников $4,2 млн
«Здесь скорее уместны такие понятия из 1990-х, как «кидалово», — говорит эксперт. — Со своими инвестициями Ходорковский может распрощаться. Нынешнему киевскому режиму безразлично, что ты сделал для них: они ненавидят по национальному признаку, а не по принципу политической лояльности. И даже смеются над русскими, которые поддерживают Украину — мол, «какой смешной кацап».
Поступать так — modus operandi, образ действий украинских элит, уверен Матвейчев.
«Вспомним ситуацию с Коломойским***, который привёл к власти Зеленского. Где он сейчас? Правильно, в КПЗ, — резюмирует депутат. — Человек, которому Коломойский помог, лишил его всех активов, положения и должностей и отправил за решётку».
2 сентября Шевченковский суд Киева арестовал олигарха Игоря Коломойского по делу о мошенничестве и легализации финансов, полученных преступным путём.
* Михаил Ходорковский включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 20.05.2022.
** Степан Бандера — основатель радикального движения «Украинская повстанческая армия» (УПА). Эта организация запрещена и признана экстремистской на территории РФ.
*** Коломойский Игорь Валерьевич внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.